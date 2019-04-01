Почему таксиста, сбившего сотрудника полиции, уже лишали водительских прав, но он продолжал возить клиентов

ЧП произошло в ночь на воскресенье. Два инспектора Госавтоинспекции приехали оформлять мелкую аварию на Тестовской улице у башен Москва-Сити. Младший лейтенант Дмитрий Морозов - в форменном желтом жилете с проблесковыми маячками, все как полагается - подошел к столкнувшимся авто. И вдруг на него на полном ходу врезалась машина такси. Мужчина отлетел на несколько метров, ударившись об асфальт головой. Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы ног. Сотрудника полиции, у которого жена и 4-летний ребенок, спасают врачи.

Таксиста задержали. Хусейну Гугаеву 25 лет. Он уроженец Ингушетии. В Москве работает уже несколько лет. Последние полгода - в службе такси, разъезжает по столице на брендированной желтой «Шкоде Рапид». Уже после задержания выяснилось, что клиентов товарищ возил... без водительских прав!

«Е2-Е4»

- Еще в 2017 году у мужчины отобрали права на два года за пьяную езду, - рассказывает источник в следствии. - Этот срок еще не истек. Но это не помешало мужчине работать в службе такси.

Еще раз: лишенный прав за пьянку человек работает в службе такси без всяких документов. Он несколько месяцев катается по заказам «Яндекса» и «Убера», возит пассажиров. И вся эта махинация всплывает только после того, как он сбивает сотрудника полиции?!

Как это вообще было возможно, сейчас выясняет Следственный комитет. Во вторник в Пресненском суде будет решаться вопрос об аресте Гугаева. Ему предъявлено обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Это до 2 лет лишения свободы и сверху, как вариант, до 3 лет без права работать в службе такси.

Известно, что Гугаев числился в московском таксопарке «е2-е4». Однако телефоны руководителя фирмы и его помощника по кадрам оказались выключены.

ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ПРАВ - НЕКОМУ?

- К сожалению, при нынешней системе работы служб такси и их контроля такие водители - вовсе не исключительный случай, - говорит правозащитница в сфере легкового такси общественного движения «Синие ведерки» Елена Гращенкова.

Напомним, по действующим правилам, разрешение на оказание услуг такси выдается не на конкретного человека, а на машину.

- Обычно в этой схеме помимо самого водителя задействованы три юридических лица, - объясняет Гращенкова. - Во-первых, это так называемый агрегатор - «Яндекс», «Убер», «Гетт» или кто-то еще. Это база клиентов. Второе юрлицо, условные «Рога и копыта», это фирма, которая дает брендированные желтые машины в аренду частным лицам и ИП. Третьи - так называемые подключашки, это формальные ООО, которые оказывают водителям услуги по подключению к популярным агрегаторам. Но в итоге никто из них ни за что не отвечает. Хотя на этих машинах, сдаваемых в аренду, крупные надписи: «Яндекс», «Убер». Клиенты думают, что их везут вот эти многоуважаемые фирмы, а на самом деле - не пойми кто.

- Непонятно, почему в такси работает человек, лишенный прав. Как это возможно?

- А его просто некому проверять! «Яндекс», как записано у них, «просто оказывает информационные услуги». Одна фирма «просто сдает машину». Другая - «просто подключает таксиста к системе». Он оформил договор, отдает по 2 тысячи рублей в день за аренду. Есть ли у него права, нет ли - никого не интересует. Ни одна из компаний, которая работает сейчас на рынке такси, ни за что не отвечает. Кроме того, сейчас через такие службы такси идут большие потоки денег, с которых не платятся налоги. В Москве больше половины водителей - иностранцы. Которые просто отстегивают процент агрегаторам и владельцам авто, оставшееся оставляют себе. А российское государство остается где-то в стороне.