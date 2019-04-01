Новый глава Росгеологии Сергей Горьков: что о нем известно

Череда кадровых перемен после скандала с замглавы Росгеологии Русланом Горрингом закончилась. На прошлой неделе своего поста лишился глава ведомства Роман Панов. И теперь на его место назначили замминистра экономического развития 50-летнего Сергея Горькова.

Биография у него насыщенная. Горьков закончил Академию ФСБ и Плехановский университет. В конце 90-х работал на Ходорковского - в кадровой службе ЮКОСа. Он входил в число топ-менеджеров, но следственные действия обошли его стороной. В 2008 году он устроился на работу в Сбербанк, куда незадолго до этого пришел Герман Греф. Горьков первым делом уволил несколько десятков тысяч человек, а для оставшихся придумал систему мотивации. После того как стал зампредом, ему поручили международную экспансию Сбера.

В 2016 году Горьков стал главой Внешэкономбанка (сейчас ВЭБ.РФ). И продолжил реформы и там. Сократил часть сотрудников и стал превращать «Банк развития» в эффективный финансовый институт. Чем многие были недовольны. В 2018 году он уступил место председателя правления бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову. А сам перешел в заместители к главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, где ему было явно тесно.

Видимо, теперь реформы ждут и российскую геологоразведку.

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