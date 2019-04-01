Поклонников растрогало видео "влюбленных" Началовой и Зеленского

Поклонники Юлии Началовой вспомнили о видео из телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Фанаты оставляют трогательные комментарии в память об умершей артистке, которая скончалась в Москве 16 марта.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и певица Юлия Началова сыграли в мюзикле "Три мушкетера", который вышел на экраны в новогоднюю ночь 1 января 2005 года. Автором сценария постановки стал сам Зеленский, он же сыграл д'Артаньяна. Возлюбленную мушкетера - Констанцию Бонасье - сыграла Началова. По сюжету, между главными героями вспыхивает любовь с первого взгляда.

В Сети вспомнили видео с Зеленским и Началовой .

Фильм, снятый 14 лет назад, поклонники Началовой пересматривают и теперь, чтобы вновь насладиться голосом певицы. "Юля, тебя забыть невозможно", "Лучшее, что здесь есть - это Началова и песня Констанции. Теперь эта песня так пронзительно звучит, что слушать без слез не возможно ", "Ангел, красивая с необыкновенным проникновенным голосом, пусть небо будет покрывалом, земля пухом", "Тоже зашли посмотреть на Юленьку, хороша, ангел!", "Я зашла сюда не одна, чтобы еще раз посмотреть на девочку с самыми красивыми глазами", "Юля, тебя забыть не возможно", - пишут растроганные поклонники в комментариях к мюзиклу.

Напомним, Владимир Зеленский решил реализовать себя в политике. Актер баллотировался на пост президента Украины и прошел во второй тур, опередив Петра Порошенко по количеству голосов.

Как писал сайт kp.ru, преждевременная кончина певицы Юлии Началовой несколько дней остается одной из самых обсуждаемых тем. Певица умерла 16 марта в 38 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Звезду похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.