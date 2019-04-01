Роснано: победителя не судят

Неделю назад госкомпания Роснано отчиталась о работе в 2018 году, что приостановило поток критики в ее адрес. Но спустя несколько дней у аналитиков возникла новая претензия. С какой стати предприятие приписывает себе чужие заслуги, и отчитывается налогами компаний, в которых владеет миноритарными пакетами акций?

100 ИЗ 2500

Деньги, полученные Роснано из госбюджета в 2007 году, были вложены в десятки предприятий. Приток свежих денег дал им возможность развиться, пересмотреть стратегии, расширить или перепрофилировать производство. Кроме того, поддержку получили стартапы, пришедшие в госкомпанию всего лишь с перспективными разработками, не имеющих полноценных производственных мощностей. Найти средства на масштабирование технологий начинающим компаниям было негде.

Отбор перспективных компаний для инвестиций происходил в два этапа.

«Для начала предстояло отобрать именно те предложения, которые можно было реализовать в соответствии с мандатом компании, - вспоминал во время пресс-конференции Роснано академик РАН Михаил Алфимов. – Таких предложений сумели привлечь 2500».

В научно-техническом совете госкорпорации работали 700 экспертов, из них примерно 100 зарубежных специалистов. С российской стороны работали ведущие вузы, научно-исследовательские институты, представители промышленных компаний. Сквозь этап экспертной оценки прошли всего 300 проектов. На второй ступени исследовалась техническая реализуемость и соответствие мировому уровню. В итоге на финансирование приняли чуть более 100 проектов. Фактически, это и есть те компании, о которых госкомпания сообщает в своих отчетах о новых производствах.

Одним из знаковых портфельных проектов в Роснано называют пермский «Новомет». Действительно, этот производитель оборудования для нефтедобычи за минувшие 8 лет, - те, что длится партнерство, - вырос из рядовой компании, каких на рынке много, в топовую, признанную не только в нашей стране, но и на мировом уровне.

«На протяжении своей истории компания прошла путь от производства высококачественных насосов для добычи нефти до открытия собственного литейного производства и реализации новых инвестиционных проектов, - подчеркивает глава администрации Индустриального района Перми Александр Иванов. – Тот факт, что ее акционером является Роснано, свидетельствует о высоком уровне доверия к компании и выпускаемой ею продукции».

ПРОФЕССИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Роснано доказало эффективность вложений. По официальным данным, на 97 предприятиях производство активно развивается: они показывают внушительный оборот и заказывают новые научные разработки. Причем, для многих из них госкомпания все еще остается акционером. Роснано рассталось с долями в 50 компаниях, из них на 2018 год пришлось 15 «выходов». Это означает, что как минимум половина предприятий, в которые вложила госкомпания, полностью «встали на ноги» и могут развиваться самостоятельно.

Объективно говоря, 97 предприятий – это десятки тысяч рабочих мест по всей стране. Учитывая, что на них наращиваются обороты, а в стратегические планы заложено расширение производства, в ближайшей перспективе это сулит дополнительный вклад в инновационный «кусок» экономики.

На предприятиях, созданных при участии Роснано, рассказывают, что новые производства позволили внедрить передовые технологии и сделать продукты доступнее.

Так, «КуйбышевАзот» получил от госкомпании 1,25 млрд. рублей. «У нас был очень удачный опыт сотрудничества с РОСНАНО. Обе стороны остались довольны. Проект был реализован. Запуск производства, использующего наноструктурированные катализаторы голландской компании DSM, позволил снизить себестоимость нашего конечного продукта - капролактама полианита», - отмечает начальник управления информации и общественных связей компании Елена Косова.

Генеральный директор компании «Микрон», другого ранее портфельного проекта Роснано, Гульнара Хасьянова, вспоминает, что политика открытого рынка в последние десятилетия поставила отечественную микроэлектронику в сложное положение и разорвала производственные цепочки. «Инвестиции, полученные, в частности, со стороны госкорпорации именно в этот непростой период помогли не только сохранить действующее микроэлектронное производство, но и осуществить техническое перевооружение», - отмечает управленец.

Не стоит забывать также и о том, что наукоемкое производство, на котором фокусируется внимание Роснано как инвестора, требует не только самого продвинутого оборудования и свежих кадров, но и специального подхода в системе образования. Непрерывное повышение квалификации, профессиональная переподготовка необходима как рабочему персоналу, так и управленцам. Поэтому образование для индустрии высоких технологий набирает оборот, становится одним из самых престижных. Университеты, институты и колледжи открывают новые кафедры и целые факультеты, чтобы обучать своих студентов профессиям завтрашнего дня.

ПРИЗРАКИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕАЛЬНОСТЕЙ

Удалось бы 97 упомянутым предприятиям достичь успеха без помощи Роснано? Едва ли. Бизнес не может тратить годы, а то и десятилетие на поиски господдержки, частного инвестора или гарантии под банковские займы. Сколько «бойцов» потерялось бы по пути? С кредитным бременем справились бы единицы, а выход на прибыль был бы крайне затруднительным. На субсидирование из бюджета способны претендовать далеко не все, особенно принимая во внимание предъявляемые в этих случаях критерии.

Что касается частного инвесткапитала, то здесь вопрос еще более тонкий. Далеко не факт, что к каждому проекту – и уж тем более стартапу – выстраивалась бы очередь из желающих вложиться в сложный и наукоемкий бизнес.

Сама по себе отрасль венчурных инвестиций в нашей стране находилась 10 лет назад в зачаточном состоянии.

«Роснано выступила первым и основным участником инфраструктуры, которая позволяет привлекать самых разнообразных инвесторов – частных, институциональных, корпоративных, - в процесс инвестирования», - заметил основатель Matrix Capital, финансист и предприниматель Павел Теплухин. Иными словами, раньше притока капитала к этому сегменту вообще не наблюдалось. Не «успевало» за процессом на тот момент и отечественное законодательство.

Аналитики нередко задаются риторическим вопросом: что мешало государству вложить эти деньги в акции и облигации уже существующих компаний? Возможно, выгода была бы ощутимее. Но в этом случае страна не досчиталась бы современных промышленных предприятий, на которых сейчас работают тысячи квалифицированных специалистов почти в 40 регионах страны.

Итак, за минувшее десятилетие Роснано помогло оживить ситуацию с обновлением промышленности, а, опосредованно, повысило уровень образования и науки. Создана новая инвестиционная модель, которая теперь позволяет частному капиталу поддерживать высокотехнологичные компании более решительно.

Очевидно, что с учетом таких масштабных достижений инвестор вправе гордиться не только налогами портфельных компанией, но и экспортом, производительностью труда, продажами нанопродукции – и всем, что касается прямого вклада в становление новых российских технологий.