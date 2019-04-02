2019-04-02T02:01:35+03:00
Экономика

Ледокол Группы компаний «Росатом» успешно прибыл на Гыданский

5 апреля завершится выгрузка атомного контейнеровоза «Севморпуть»
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Фото: wikimedia.orgФото: wikimedia.org
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26 марта транспортный ледокол прибыл к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове с грузом объемом 29 000 фрахтовых единиц. Это трубы, металлоконструкции, контейнеры и строительная техника российского производства для оснащения проекта по добыче и производству природного газа «Арктик СПГ-2». Борт госкорпорации «Росатом» пришел из Архангельска. Путь занял 5 суток.

Советское ледокольно-транспортное судно «Севморпуть» эксплуатируется с 1988 года, считается единственным судном такого класса, имеет приписку к порту Мурманска. В 2008 году вместе со всем атомным ледокольным флотом передано в «Атомфлот», подведомственный «Росатому».

По приказу экс-главы ГК Сергея Кириенко, лихтеровоз как единственное судно такого класса восстановили и дооснастили. В 2016 году обновленный ледокол вышел в свой первый рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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