2019-04-02T02:02:55+03:00
Экономика

«Транснефть» построит в Новом Уренгое хоккейный корт и бассейн

Вслед за спорткомплексом «Арктика» (открыт в конце 2018-го) в самом крупном городе Ямало-Ненецкого округа появится хоккейная коробка и плавательный бассейн
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«Транснефть» построит в Новом Уренгое хоккейный корт и бассейн«Транснефть» построит в Новом Уренгое хоккейный корт и бассейнФото: Александр КОЦ
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Объекты возведут в отдаленном районе Нового Уренгоя, в поселке Коротчаево. О строительстве этих спортивных площадок договорились губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава «Транснефти» Николай Токарев. Жители этого арктического региона, среди которых 1,5 тысячи нефтяников, давно ждут открытия объектов спортивной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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