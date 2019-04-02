«Норникель» создает энецкую письменность

На мероприятии, призванном сохранить традиционный образ жизни, среду обитания, культуру и наследие аборигенов, представители горно-металлургической компании делились опытом взаимодействия с народами Севера.

Энцы - последний народ Сибирской Арктики без официально зафиксированной письменности. По данным переписи 2010 года, представителей этого народа насчитывается крайне мало - всего 227 человек.

При поддержке «Норникеля» на базе Сибирского федерального университета продолжается работа по проекту создания энецкой письменности. За 8 лет компания направила на поддержку аборигенов Севера 530 млн рублей.