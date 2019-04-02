2019-04-02T02:06:23+03:00
Экономика

Новые наказания для бизнеса

За что начали штрафовать предпринимателей в 2019 году
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Дал неверный НДС в чеке

Был НДС 18%, стал 20%. И информация об этом уже четвертый месяц должна отражаться в чеках. Поэтому всем предпринимателям, которые пользуются онлайн-кассами, пришлось перенастроить аппараты. Тем, кто не успел это сделать к новому году, дали послабление до конца первого квартала. При условии, конечно, что в отчетности они указывают корректную ставку 20%. Но и этот срок уже подошел к концу.

Кстати, бюджету повышение налога принесет дополнительные 620 миллиардов рублей в год.

ШТРАФ. Для должностных лиц от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, для юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (пункт 4 статьи 14.5 КоАП РФ ).

Продал немаркированный товар

Прежде в России обязательно маркировали только шубы и алкоголь, теперь же к этому списку добавились сигареты, духи, обувь, верхняя одежда и другие группы товаров. К счастью, не все сразу. Так, с 1 марта уникальные коды стали обязательны для табачных изделий. С июля начнут маркировать обувь, а с декабря - духи, шины, изделия из натуральной кожи, трикотажные женские блузки, верхнюю одежду, постельное белье и фототехнику.

ШТРАФ. Для физических лиц составит от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 300 тысяч рублей (часть 2 статьи 15.12 КоАП РФ). А вся немаркированная продукция будет конфискована.

Не провел спецоценку условий труда

Закон работает с 2014 года, но был переходный период, который закончился 1 января 2019 года. И теперь работодатели обязаны заключить договор на проведение оценки с одной из специализированных организаций из реестра Минтруда. Эксперты определят степень вредности условий труда - оптимальные, допустимые, вредные или опасные.

ШТРАФ. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей (часть 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ).

Выдал зарплату ниже МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России привязан к прожиточному минимуму. С января 2019 года он равен 11 280 рублям. И теперь работодатели не могут платить своим сотрудникам меньше суммы МРОТ.

ШТРАФ. Должностных лиц накажут на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - от 1 до 5 тысяч рублей, юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей (часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ).

Воспользовался старым форматом передачи данных

С нового года онлайн-кассы должны поддерживать формат фискальных документов (ФФД) не ниже версии 1.05. И формат фискальных документов версии 1.0 налоговая служба больше не принимает.

ШТРАФ. Для должностных лиц составит не менее 10 тысяч рублей, для юридических - не менее 30 тысяч рублей (пункт 2 статьи 14.5 КоАП РФ). Повторное нарушение, если сумма расчетов достигла миллиона рублей и более, грозит дисквалификацией руководителя на срок до двух лет, а также приостановлением работы предприятия до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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