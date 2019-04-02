2019-04-02T02:23:43+03:00
Звезды

Николас Кейдж женился на преступнице и алкоголичке

Актер, подавший на развод через четыре дня после свадьбы, объяснил, что был слишком пьян и не знал о криминальном прошлом невесты
Ирина СУХАНОВА
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Николас Кейдж попросил аннулировать его брак с Эрикой Койке всего через 4 дня после свадьбы.Николас Кейдж попросил аннулировать его брак с Эрикой Койке всего через 4 дня после свадьбы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Николас Кейдж побил рекорд на самый короткий голливудский брак, подав на развод спустя всего четыре дня после свадьбы. Звезда фильма «Без лица» женился 23 марта в Лас-Вегасе на визажистке Эрике Койке. Артист попросил суд аннулировать его брак или, если это невозможно, развести их. В распоряжении прессы оказались документы, которые адвокаты актера подали в суд в качестве аргумент для развода. Судя по бумагам, 55-летний актер – самый безответственный жених планеты, спьяну женившийся на преступнице и алкоголичке.

Как зафиксировано в заявлении, поданном юристами на развод от имени Кейджа, актер был слишком пьян, чтобы понять, что он женится. Перед тем, как отправиться в загс и заключить брак, Николас и его подруга Эрика Койке много пили. Влюбленные допились до того, что Эрика предложила Николасу пожениться, а он согласился. При этом, по словам юристов, актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавал, что делает, сообщает американский портал Blast.

В качестве повода для развода в заявлении так же фигурирует тот факт, что невеста скрыла от Кейджа свое криминальное прошлое. Эрика дважды привлекалась к суду за вождение в пьяном виде – в 2008 и в 2011 годах. Несостоявшаяся супруга Кейджа отделалась условным сроком за пьяную езду: ей присудили общественные работы плюс посещение занятий в обществе «Анонимные алкоголики». Избранница актера должна была пройти 18-месячную терапию, которая должна была помочь ей избавиться от пристрастия к алкоголю и наркотикам.

Кроме того, в 2006 году Эрику арестовали за ссору с бывшим мужем с применением насилия. После этого она развелась с экс-супругом с большим скандалом.

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Заявление на брак Кейдж и его избранница подали 23 марта. Как утверждают очевидцы, Николас явился в здание окружного суда Лас-Вегаса изрядно пьяным. Дело было в 11 утра, и актер, похоже, еще не проспался после бурной ночи. Очевидцы сняли видео, запечатлев артиста в момент заполнения документов. Кейдж метался по залу и кричал: «Она собирается забрать все мои деньги!». Эрика пыталась успокоить жениха и повторяла: «Малыш, я не просила тебя об этом».

Этот скоропалительный брак — четвертый для Кейджа. И почти все его свадьбы игрались наспех. На своей третьей жене, американке с корейскими корнями Элис Ким он женился всего через четыре месяца после знакомства. Кейдж, отпрыск одной из самых известных голливудских семей и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, познакомился с Элис в 2004 году в ресторане Лос-Анджелеса, где она работала официанткой. Ким тогда было всего 19 лет. Супруги прожили вместе 11 лет и развелись в 2016-м. Их семейная жизнь никогда не была гладкой. В браке с Элис Николас много пил и постоянно скандалил. Однажды полиция забрала его за домашнее насилие – актер слишком громко ругался с женой, и очевидцы этой сцены вызвали подмогу.

До Элис Кейдж был женат дважды. Первый брак с актрисой Патрисией Аркетт продлился шесть лет: супруги расписались в 1995 году, а в 2001-м развелись. Второй раз Кейдж сыграл свадьбу с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли, которая до этого успела побывать замужем за Майклом Джексоном. Николас и Лиза расстались в 2002 году через три месяца после бракосочетания. Так же у Кейджа есть сын от гражданского брака с актрисой Кристиной Фалтон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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