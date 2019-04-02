2019-04-02T15:36:54+03:00
Звезды

Алена Водонаева рассталась с мужем

Брак телеведущей и диджея Алексея Косинуса просуществовал всего полтора года
Ольга АНТОНОВА
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Все более стало очевидно, что диджей перестал появляться в московской квартире ВодонаевойВсе более стало очевидно, что диджей перестал появляться в московской квартире ВодонаевойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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О том, что Алена Водонаева приняла решение расстаться с музыкантом и диджеем Алексеем Косинусом слухи ходили еще месяца два назад. Но тогда все это казалось не более, чем пустыми разговорами. Однако время шло, а из инстаграма телеведущей пропали все видео и фото с супругом. Все более стало очевидно, что диджей перестал появляться в московской квартире Водонаевой. А сегодня, 2 апреля инсайдеры подтвердили, что экс-участница «ДОМа-2» действительно ушла от супруга.

По информации Super.ru, Алена и Алексей уже почти два месяца живут раздельно. После расставания Косинус остался в родном Санкт-Петербурге, где у диджея есть квартира, где перед свадьбой Алена кстати сделала ремонт. Влюбленные сообщение о разводе не комментируют, но по слухам им удалось сохранить дружеские отношения. Тем более, что второй муж звезды в прекрасных отношениях со своим пасынком – Богданом, которого старался воспитывать как родного сына.

Напомним, Водонаева вышла во второй раз замуж в сентябре 2017 года. Влюбленные поженились в Санкт-Петербурге, выбрав для бракосочетания готический стиль. Молодожены не стали звать на свадьбу гостей, устроив просто красивую фотосессию, а позднее организовали еще одну церемонию в Лас-Вегасе. Не исключено, что причиной разрыва могла стать информацию о тайном романе красавицы с Гуфом, который она сама опровергала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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