2019-04-02T16:26:08+03:00
Звезды

«Со мной случилось чудо»: пассия Евгения Петросяна поменяла «бабушкиные кофты» на брендовые платья и красную помаду

Татьяну Брухунову не узнать
Ольга АНТОНОВА
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Татьяна Брухунова.Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Вот это преображение!», «Все-таки вняли критике», «А бабушкины кофты все выкинули?», - написали пользователи аккаунта пассии Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, когда она опубликовала свежее фото в новом дизайнерском платье, со стильной стрижкой и матовой красной помадой на губах. Трудно поверить, что еще недавно помощницу известного юмориста обвиняли в том, что у нее проблемы со вкусом и выбор ее нарядов уж слишком старомоден и не соответствует ее 30-летнему возрасту. Видимо, и сама возлюбленная ведущего «Смехопанорамы» осознала, что выглядит она потрясающе поэтому фото подписала так: «Со мной случилось чудо!».

Не исключено, что таким благотворным образом на пассию Петросяна подействовада поездка в Дубай, где девушка отпраздновала свой 30-й день рождения. Брухунова уехала туда одна, поселилась в 5-звёздочном отеле, в номере на одного с панорамным видом на море и доступом в лаундж, где отдых обходится около 33 тысяч рублей в сутки.

Отмечается, что в Дубае Брухунова не отказала себе в шопинге в ТЦ Dubai Moll, где цены на порядок превышают стоимость товаров столичных центрах.

По словам журналистов Sobesednik, помощница юмориста имеет слабость к сумкам престижных мировых брендов. У Татьяны уже коллекция из десятка экземпляров, стоимость которых исчисляется несколькими сотнями тысяч рублей каждый. Кроме того девушка обожает туфли и тапочки от известных дизайнеров. Впрочем, ювелирные украшения тоже любимы помощницей юмориста. А какой женщиной не любимы?

Журналисты отметили, что после того, как Брухунова стала администратором Петросяна у нее открылась потребность окружать себя прекрасным. Следствием этого стал дорогостоящий ремонт в двухкомнатной квартире девушки на Лесной, который обошёлся ей в 8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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