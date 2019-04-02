Делегация Швейцарии примет участие в ПМЭФ-2019

В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Конфедерации в РФ Ива Россье. На повестке встречи было обсуждение участия швейцарской делегации в ПМЭФ-2019.

«Мы приветствуем высокий интерес представителей швейцарского бизнеса, официальных лиц и экспертов к дальнейшему развитию и углублению деловых связей с российскими партнерами, в том числе на площадке ПМЭФ. В этом году исполняется 205 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, которое нужно достойно отметить. Отрадно наблюдать положительную динамику деловой активности Швейцарии в России, где швейцарский бизнес с каждым годом наращивает свое присутствие. По состоянию на сегодня более 600 предприятий с участием швейцарского капитала работает на нашей территории. Помимо этого, открыты официальные представительства Швейцарии в различных регионах нашей страны – Самаре, Новосибирске», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

В этом году Швейцария выступила с инициативой организации двух мероприятий в рамках ПМЭФ-2019 - двустороннего швейцарско-российского бизнес-диалога и панельной дискуссии на тему корпоративной социальной ответственности как фактора устойчивого развития. На ПМЭФ-2019 Швейцарию официально будут представлять государственный секретарь по экономике Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш и государственный секретарь по международным финансовым вопросам Даниэла Штоффель.

«В прошлом году Форум посетили почти 200 представителей от нашей страны, включая официальных лиц и представителей бизнеса. В этом году свое участие уже подтвердили главы ведущих швейцарских компаний. Такой интерес со стороны бизнес-сообщества является показателем высокой практической отдачи от Форума как площадки для выстраивания международного диалога и поиска новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества между странами», – прокомментировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Ив Россье.

Швейцарская делегация принимает участие в ПМЭФ несколько лет подряд. В 2017 году в рамках Форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Всемирным экономическим форумом. В этом же году «на полях» Российской энергетической недели состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве с Российско-Швейцарской торговой палатой, иначе называемой Фонд «Российско-Швейцарский форум». В ПМЭФ-2018 приняла участие официальная делегация во главе с Йоргом Гассером, государственным секретарем по международным финансовым вопросам.

Во время проведения 50-й юбилейной сессии Всемирного экономического форума в 2020 году планируется продолжить взаимодействие и значительно расширить сотрудничество в рамках деловых и бизнес-контактов, а также на уровне программы давосских мероприятий.

Между Россией и Швейцарией активно развивается культурный диалог, организуются выставки, театральные постановки, концерты и многое другое.

Оператором ПМЭФ является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.