Шутник из Люберец 1 апреля оставил муляж бомбы на парковке у жилого дома

Скорая, МЧС, полиция, ФСБ, и другие спецслужбы по тревоге вечером 1 апреля прибыли на улицу Шевлякова в Подмосковных Люберцах. Подозрительный предмет похожий на бомбу с тикающим таймером нашли случайные прохожие.

- Пакет лежал между машин на парковке недалеко от жилых домов. Сколько он там пробыл, сложно сказать. Но выглядело все настолько правдоподобно, что саперы долго боялись к нему подойти. За всей операцией я наблюдал из окна. Они даже робот использовали. И только после него за дело взялись люди, - рассказал "КП" местный житель Иван Волков.

Место ЧП оцепили, а вот жильцов домов эвакуировать не стали. И правильно, ведь тревога оказалась ложной. Внутри пакета обнаружили муляж бомбы: два автомобильных аккумулятора, провода, и часы. Местные жители назвали случившееся первоапрельской шуткой. Но отвественности виновнику шумихи все-таки не избежать.

- По данному факту проводится подследственна проверка, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Пока установить владельца пакета не удалось.