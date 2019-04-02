Хабиб Нурмагомедов: «Макрегор, как ревнивая жена. Сначала говорит, все, я ухожу! Потом скажет, что возвращается»

Хабиб Нурмагомедов оказался студентом третьего курса Российского экономического университета имени Плеханова. Во вторник он встретился в своем ВУЗе с другими студентами. Получилось что-то похожее на лекцию о мотивации и жизни, рассказанной с помощью своих притч.

О мотивации

С детства у моего отца был закон: если ты даже сломал руку, у тебя есть вторая, есть ноги, их тоже надо тренировать! Так было всегда. Ты все время должен быть в зале. Но однажды я делал операцию на межпозвоночную грыжу и приехал домой, отдыхать.

Через несколько дней отец меня спросил:

- Ты чего не ходишь в зал?

- Ну это же не нога-рука, это спина! Мне нельзя ни руки ни ноги тренировать сейчас.

- Но голова то у тебя есть! Иди в зал, подсказывай молодым, нечего дома сидеть.

О разговоре с Путиным

После боя с Макгрегором пришло много полиции, взяли нас в кольцо, увели. Нам сразу сказали – вы нескоро выйдите, часа три-четыре сидеть, пока мы весь зал не зачистим, пока фанатов не уберем.

И вот сидим мы в таком окружении, и на телефон приходит звонок – сейчас с вами будет говорить Владимир Владимирович. В такой обстановке он позвонил.

- Как дела?, - спрашивает.

- Да вот - говорю, - все нормально, сидим в окружении. Но если нас окружили, значит они от нас никуда уже не скроются!

- Не поддавайся на провокации, - отвечает. - Ждем тебя дома.

Приятно было. Целый президент тебе звонит!

О боксерском поединке с Мейвезером

Действительно ли я хочу попробовать себя в боксе? В таком же удивлении мне отец позвонил:

- Тебе полностью голову отбили? – спрашивает.

- Почему?

- Зачем тебе бокс?!

- Было бы интересно себя испытать, это же не просто мастер спорта – это легенда бокса!

Отец меня не поддержал. Да и UFC тоже – у меня контракт с ними еще на два боя,

Об уходе Макгрегора

Это как ревнивая жена говорит – я ухожу! Завтра он напишет, что возвращается. Это такой ход: он уходит – все говорят об этом, он приходит – все опять говорят. И потом у него не пошли переговоры с UFC, и он сделал свое заявление, чтобы они испугалась, что вот не подписали с ним, а значит могут деньги потерять. Он это сделал, чтобы вести переговоры с UFC было легче. А с ними сложно вести переговоры, я знаю. У меня сейчас с ними как раз они идут.

О переговорах с UFC

В сентябре я хочу вернуться. Но в сентябре пока не вернуться Зубайра Тухугов и Абубакар (те, кто вместе с Хабибом дрались после боя с Макгрегором, а потом были дисквалифицированы – прим ред.), я не смогу вернутся. Это мои условия. А на переговорах мне иногда смешно. Они говорят: давай мы тебе чуть больше денег дадим? И от этого мне смешно. Они судят обо мне, как о себе.

О детях

Детство у меня было веселое. В мини-противостоянии с отцом. Он хотел, чтобы я учился, тренировался и хотел, чтобы у меня было минимум свободного времени. Я сейчас сам отец, я теперь понимаю, что это очень правильно. Потому что когда у ребенка появляется свободное время, тогда он и начинает портиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хабиб Нурмагомедов признался, что после боя с Макгрегором едва не прыгнул на Леонардо Ди Каприо

Хабиб Нурмагомедов в субботу, 2 февраля, впервые после получения официальной дисквалификации нарушил обет молчания. Главный российский боец UFC дал интервью телеканалу "Матч ТВ", где рассказал Дмитрию Губерниеву немало интересных вещей (подробности)

"Политика - навсегда". Хабиб Нурмагомедов остался недоволен дисквалификацией на 9 месяцев после боя с Конором Макгрегором

Во вторник, 29 января, в Лас-Вегасе прошло заседание Атлетической комиссии штата Невада. Именно она должна была поставить точку в долгом разбирательстве по делу о массовой драке, которая вспыхнула 6 октября 2018 года после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором после их схватки на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе (подробности)