2019-04-02T13:22:49+03:00
Происшествия

Осуждены бывшие руководители "МиГ" и "Туполев"

Их подельников разыскивают по всему миру
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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За мошенничество Носкову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободыЗа мошенничество Носкову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы
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В отношении бывшего генерального директора ОАО «МиГ-РосТ» Алексея Озерова и бывшего вице-президента ПАО «Туполев» Егора Носкова вынесен приговор. За мошенничество, легализацию денежных средств, полученных в результате злоупотребление полномочиями, приговором суда Озерову назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы, Носкову – 8 лет лишения свободы. Обоим осужденным в качестве дополнительного наказания назначен крупный штраф.

- Доказательства, собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Следствием и судом установлено, что в период 2004-2011 годов обвиняемые в составе организованной группы совершили мошенничество с объектами дорогостоящей недвижимости ОАО «МиГ-РосТ», ранее находившегося под контролем государства, легализацию похищенного имущества и злоупотребление полномочиями при заключении договора аренды земельного участка в Москве, находившегося в собственности ОАО «МиГ-РосТ», а также мошенничество в отношении АО «РСК «МиГ» на сумму 200 миллионов рублей, - сообщила материалы обвинения официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что общий ущерб государству и АО «РСК «МиГ» от действий организованной группы составил около 800 миллионов рублей.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемых, стоимость которого позволит возместить причиненный ущерб в полном объеме.

В ходе судебного заседания выяснилось, что уголовное преследование в отношении бывшего заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «РСК «МиГ» Сергея Мамаева "за участие в мошенничестве" с его согласия судом прекращено в связи с "истечением сроков давности уголовного преследования".

- В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении иных бывших высокопоставленных руководителей предприятий авиационной отрасли, которые находятся в международном розыске, - отметила Петренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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