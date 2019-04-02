2019-04-02T13:37:29+03:00
Происшествия

Пограничники десантировались с вертолета на норвежский траулер без парашютов

В трюмах судна обнаружена незаконно выловленная креветка и краб стригун на 2 миллиона рублей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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3195 экземпляров живого краба выпущено в естественную среду обитания3195 экземпляров живого краба выпущено в естественную среду обитанияФото: ТАСС
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В Японском море российские пограничники задержали норвежский траулер "Arctic Swan". Об этом сообщает ФСБ России.

- Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю было замечено иностранное судно, осуществлявшее незаконную добычу краба-стригуна красного в российских водах Японского моря. В связи с тем, что капитан судна предпринял попытку скрыться от преследования, высадка сотрудников на борт для его остановки осуществлялась путем беспарашютного десантирования с вертолета. Расставленные браконьерами крабовые ловушки подняты из воды, 3195 экземпляров живого краба выпущено в естественную среду обитания. Сумма предотвращенного ущерба составила более 2 миллионов рублей, - сообщили в ведомстве.

После того, как судно-нарушитель вместе с экипажем (22 человека) было доставлено сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в порт Находка, на борту "Arctic Swan" были обнаружены материалы, которые свидетельствует о вылове иностранными моряками креветки в районе острова Малый Айнов.

В Мурманске иностранным морякам объяснили, что их задержали из-за нарушений Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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