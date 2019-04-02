Пограничники десантировались с вертолета на норвежский траулер без парашютов

В Японском море российские пограничники задержали норвежский траулер "Arctic Swan". Об этом сообщает ФСБ России.

- Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю было замечено иностранное судно, осуществлявшее незаконную добычу краба-стригуна красного в российских водах Японского моря. В связи с тем, что капитан судна предпринял попытку скрыться от преследования, высадка сотрудников на борт для его остановки осуществлялась путем беспарашютного десантирования с вертолета. Расставленные браконьерами крабовые ловушки подняты из воды, 3195 экземпляров живого краба выпущено в естественную среду обитания. Сумма предотвращенного ущерба составила более 2 миллионов рублей, - сообщили в ведомстве.

После того, как судно-нарушитель вместе с экипажем (22 человека) было доставлено сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в порт Находка, на борту "Arctic Swan" были обнаружены материалы, которые свидетельствует о вылове иностранными моряками креветки в районе острова Малый Айнов.

В Мурманске иностранным морякам объяснили, что их задержали из-за нарушений Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приморские пограничники задержали японское рыболовецкое судно

Приморские пограничники задержали и сопроводил в Находку японское рыболовецкое судно, экипаж которого занимался промыслом краба. Об этом сообщили в министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства островного государства (подробности)