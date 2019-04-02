Вокруг Началовой вспыхнул новый скандал из-за фильма

Вокруг имени Юлии Началовой вспыхнул новый скандал. Режиссер Наталья Филатова решила снять фильм о певице. В свою очередь, представитель артистки Анна Исаева сообщила, что родители Юли выступили против.

"Пошла «официальная» информация о сьемках фильма про Юлию и даже со слов журналистов снята финальная сцена. Я могу сказать только одно - родители не давали прав на использование контента и имени их дочери в этом кинопродукте", - писала в своем блоге помощница Юлии Началовой, добавив, что ее буквально "забомбили сообщениями".

По словам Анны Исаевой, инициаторы съемки даже звонили родителям певицы. "Мы ее не поддержали. Ни идею о концерте памяти, предлагаемую теми же людьми. Мы пока никаких идей не поддерживали. Потому , что у нас есть свои идеи и пожелания на этот счет. А главное возможности - более профессиональные и масштабные", - заявила Исаева.

Она призвала уважать память Юли и дать ее семье принять самостоятельные решения о том, как сохранить светлую память о дочери: "Прошу вас".

isaeva.anya Помощница Началовой прояснила ситуацию с фильмом о певице

Информация о том, что режиссер Наталья Филатова приступила к съемкам фильма "Буду рядом…", курсирует в прессе несколько дней. Картина посвящена певице Юлии Началовой. Продюсером выступил Андрей Загорский. Премьера фильма запланирована на осень 2019 года.

Ранее скандальный блогер Лена Миро в соцсети опубликовала ряд выводов о жизни Юлии Началовой. Миро назвала ситуацию вокруг певицы "затмением головы" и фанатизмом. Поэтому она решила привести "голые факты из жизни Юли".

Первым фактом Миро назвала лишение Началовой водительских прав. Вторым фактом стала квартира. Футболист Евгений Алдонин был вторым мужем Началовой. Перед свадьбой он подарил Юле большую квартиру, договорившись заранее, что эта жилплощадь - для Веры, их общей дочери. Но, как пишет блогерша, "несмотря на договоренность с Алдониным, светлый человечек Началова переписывает половину квартиры на третьего мужа. За деньги ли (как считает сам третий муж) или по любви (как считает второй муж), Юля лишает свою дочь жилплощади".

isaeva.anya Семья сама решит, как лучше сохранить светлую память о дочери

Еще одним фактом Миро назвала измену. Будучи в браке с Алдониным Юля полетела в Америку, где "встретила Фролова и изменила с ним мужу".

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла в столичной клинике 16 марта. В последние годы певица страдала от подагры и других заболеваний. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли многочисленные коллеги и поклонники.