2019-04-02T14:54:59+03:00
Звезды

Вокруг Началовой вспыхнул новый скандал из-за фильма

Семья покойной певицы выступила против съемок художественного фильма о ней
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Юлия Началова умерла в столичной клинике 16 марта. В последние годы певица страдала от подагры и других заболеванийЮлия Началова умерла в столичной клинике 16 марта. В последние годы певица страдала от подагры и других заболеванийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Вокруг имени Юлии Началовой вспыхнул новый скандал. Режиссер Наталья Филатова решила снять фильм о певице. В свою очередь, представитель артистки Анна Исаева сообщила, что родители Юли выступили против.

"Пошла «официальная» информация о сьемках фильма про Юлию и даже со слов журналистов снята финальная сцена. Я могу сказать только одно - родители не давали прав на использование контента и имени их дочери в этом кинопродукте", - писала в своем блоге помощница Юлии Началовой, добавив, что ее буквально "забомбили сообщениями".

По словам Анны Исаевой, инициаторы съемки даже звонили родителям певицы. "Мы ее не поддержали. Ни идею о концерте памяти, предлагаемую теми же людьми. Мы пока никаких идей не поддерживали. Потому , что у нас есть свои идеи и пожелания на этот счет. А главное возможности - более профессиональные и масштабные", - заявила Исаева.

Она призвала уважать память Юли и дать ее семье принять самостоятельные решения о том, как сохранить светлую память о дочери: "Прошу вас".

isaeva.anyaisaeva.anya
Помощница Началовой прояснила ситуацию с фильмом о певице
2358 отметок «Нравится»172 комментариевInstagram

Информация о том, что режиссер Наталья Филатова приступила к съемкам фильма "Буду рядом…", курсирует в прессе несколько дней. Картина посвящена певице Юлии Началовой. Продюсером выступил Андрей Загорский. Премьера фильма запланирована на осень 2019 года.

Ранее скандальный блогер Лена Миро в соцсети опубликовала ряд выводов о жизни Юлии Началовой. Миро назвала ситуацию вокруг певицы "затмением головы" и фанатизмом. Поэтому она решила привести "голые факты из жизни Юли".

Первым фактом Миро назвала лишение Началовой водительских прав. Вторым фактом стала квартира. Футболист Евгений Алдонин был вторым мужем Началовой. Перед свадьбой он подарил Юле большую квартиру, договорившись заранее, что эта жилплощадь - для Веры, их общей дочери. Но, как пишет блогерша, "несмотря на договоренность с Алдониным, светлый человечек Началова переписывает половину квартиры на третьего мужа. За деньги ли (как считает сам третий муж) или по любви (как считает второй муж), Юля лишает свою дочь жилплощади".

isaeva.anyaisaeva.anya
Семья сама решит, как лучше сохранить светлую память о дочери
12473 отметок «Нравится»762 комментариевInstagram

Еще одним фактом Миро назвала измену. Будучи в браке с Алдониным Юля полетела в Америку, где "встретила Фролова и изменила с ним мужу".

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла в столичной клинике 16 марта. В последние годы певица страдала от подагры и других заболеваний. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли многочисленные коллеги и поклонники.

В Москве простились с Юлией Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Юлия Началова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кредиты для бизнесменов сделают более доступными
Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными
В России предложили обнулить комиссию при снятии наличных в банкоматах
На Украине назвали, сколько Порошенко и Зеленскому стоили голоса избирателей
В Минобороны заявили, что в академии в Петербурге взорвался "безоболочный предмет"
«Новатэк» подписал условия соглашения на поставку газа с проектом «Арктик СПГ-2»
Умер Вадим Гемс, российский кинорежиссер
Пляжный спасатель в Таиланде выиграл почти $1 млн
Путин отправил в отставку главного прокурора КЧР
Появилось первое фото с места взрыва мины в Санкт-Петербурге
Песков подтвердил сообщения о визите Нетаньяху в Москву
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов первого тура выборов
Советник Зеленского заявил, что шоумен готов к переговорам с Путиным
Кремль: вопрос выделения Белоруссии кредита в $600 млн прорабатывается
Российские пограничники задержали браконьеров, ловивших краба в Японском море
Нападение на Викторию Скрипаль и ее мужа попало на видео
Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонки
В Ингушетии 14 тысяч детей отдохнут в летних лагерях за счет бюджета
Тимошенко получила максимальное количество голосов в колонии, где отбывала срок
В Москве и по области ожидается потепление выше климатической нормы
На астероиде Бенну увидели 52-метровый валун
Путин примет нового президента Казахстана в среду
В Германии закрыли последнюю норковую ферму
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажный тариф
Власти Германии: основных версий авиакатастрофы в Эгельсбахе пока нет
Индия и Пакистан устроили перестрелку в Кашмире: погибли трое военных
Ученые назвали простой способ быстро поднять настроение
Россияне стали жаловаться на укусы клещей
Госдума вводит льготы для многодетных семей