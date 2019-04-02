Россиян просят помочь создателям "Маминой школы" для детей с нарушениями зрения и слуха

Россиян призывают принять участие в благотворительной акции и помочь детям с одновременными нарушениями зрения и слуха. Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» собирает средства на уникальную образовательную программу «Мамина школа». Благодаря школе особенные дети и их мамы и папы со всей страны могут обмениваться опытом и получать консультации и поддержку экспертов.

- “Мамина школа” дала мне понимание того, что я не одна в борьбе с обучением, адаптацией к миру моего особенного ребенка, что есть люди, которые могут и готовы помогать, - говорит мама из Кисловодска.

Благотворительная акция «Забота, которая нас объединяет» стартует 1 апреля и продлится до 31 мая. Поддержать доброе начинание очень просто. Достаточно купить любой продукт бренда NIVEA в любом из магазинов сети «ДИКСИ» по всей стране. 1 рубль с каждой покупки поступит в Фонд «Со-единение» на проект «Мамина школа». За тем, как пополняется копилка "школы" можно следить странице акции на сайте Фонда «Со-единение».

- Проект "Мамина школа" - это уникальная возможность для родителей особенных детей научиться принимать своего ребенка, раскрывать его потенциал. В основе лежит простая и понятная модель. Так же просто и помочь этому проекту - достаточно лишь купить и без того нужный товар, - говорит Дмитрий Поликанов, президент Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».