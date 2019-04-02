2019-04-02T13:56:39+03:00
Экономика

Санузел остается роскошью для миллионов россиян

Росстат рассказал о доступе граждан к благам цивилизации
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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С туалетной проблемой сталкиваемся не мы одниС туалетной проблемой сталкиваемся не мы одниФото: Евгения ГУСЕВА
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22% россиян (то есть более 30 млн человек) не имеют доступа к канализации. Это в среднем по стране. Если смотреть на город и деревню по отдельности, то выходит еще интереснее. На селе канализации нет и у половины людей. Удобства, по старинке, организованы во дворе. Такие данные приводит со ссылкой на исследование Росстата РБК.

Уже экологи, а не Росстат, обращают внимание на другую важную проблему: очистные сооружения есть лишь в 60% населенных пунктов страны. Проблема в том, что отходы человеческой жизнедеятельности попадают в грунтовые воды, медленно отравляя их. Поэтому для получения чистой воды приходится бурить все глубже и глубже.

С туалетной проблемой сталкиваемся не мы одни. Зря что ли один из богатейших людей планеты Билл Гейтс потратил $200 млн на изобретение унитаза, который может работать без воды и перерабатывать отходы жизнедеятельности человека на чистую воду, водород и удобрения. Нам до такого пока далеко.

18% россиян не имеют водопровода. 26 млн человек берут воду либо из колодцев, либо из скважин. На Дальнем Востоке многие деревни зависят от подвоза воды — грунтовая вода грязная и для питья не пригодна.

С доступом к другим важным благам цивилизации не лучше. Ванны или душа нет у 30% жителей страны, отопления — у 14%.

Деревня, по данным Росстата, совсем не блещет. Тот же душ есть лишь у 36% сельских жителей. Не удивительно, почему народ в города бежит. Попробуй морозной зимней ночью сбегай в туалет, который во дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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