2019-04-02T13:59:14+03:00
Умные вещи

Министерство просвещения РФ открыло в Одноклассниках «горячую» линию по вопросам об аутизме

Задать вопросы специалисту можно будет через видеозвонки
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Консультационная линия в социальной сети Одноклассники будет работать с 11:00 до 16:00 с 2 по 4 апреля с помощью сервиса видеозвонков соцсетиКонсультационная линия в социальной сети Одноклассники будет работать с 11:00 до 16:00 с 2 по 4 апреля с помощью сервиса видеозвонков соцсети
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2-го апреля, начиная с 2007 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отмечается День распространения информации об аутизме. В этот день по всему миру проводятся мероприятия для привлечения внимания к проблемам людей с аутизмом и их семей.

Комплексная поддержка детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) позволяет добиться заметных улучшений в развитии большинства из них. Однако не менее важно стремиться устранить предрассудки, связанные с аутизмом, для большего понимания и принятия людей с этим расстройством в нашем обществе.

Министерство просвещения ежегодно проводит неделю информирования об аутизме. В этом году получить информацию о проблемах РАС сможет любой желающий в социальной сети Одноклассники. Совместно с Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ Минпросвещения России впервые запускает «горячую» линию в Одноклассниках. Родители и близкие детей, страдающих проблемами РАС, смогут в режиме онлайн проконсультироваться со специалистом ФРЦ МГППУ и задать ему свои вопросы.

Консультационная линия в социальной сети Одноклассники будет работать с 11:00 до 16:00 с 2 по 4 апреля с помощью сервиса видеозвонков соцсети. Специалист ФРЦ МГППУ будет отвечать на звонки в индивидуальном порядке. Чтобы связаться с ним, нужно зайти на страницу руководителя консультативно-диагностической службы ФРЦ МГППУ, кандидата психологических наук Сергея Николаевича Панцыря в ОК и нажать кнопку звонка. Позвонить на «горячую линию» можно будет с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях соцсети или в приложениях ОК на iOS и Android.

После окончания работы «горячей» линии в официальной группе Министерства просвещения России пройдет прямая трансляция лекции «Социальная инклюзия и адаптация детей с РАС. С чего начать?» со специалистом Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ, кандидатом политических наук, руководителем направления социокультурной интеграции, социальным педагогом Евгенией Владимировной Хилькевич. Начало трансляции – 5 апреля в 17:30.

Кроме того, в течение всей недели информирования об аутизме с 2 по 9 апреля в официальных сообществах Министерства просвещения РФ будут публиковаться ответы на часто задаваемые вопросы людей, которые столкнулись с расстройствами аутистического спектра у детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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