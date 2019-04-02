Избивавший Викторию Скрипаль: «Женщин бить нельзя, а британскую сволочь можно»

Виктория Скрипаль всю сознательную жизнь живет в Ярославле. Работает бухгалтером. В том числе и в товариществе собственников жилья своего микрорайона.

- С марта прошлого года, когда случилась вся эта история с моим дядей, многие в нашем городе проявляли агрессию в мой адрес. На портале 78.ru даже не стеснялись писать всякие гадости и всерьез предлагали выселить мою семью из города. А все потому, что я не отвернулась от своей родни.

Самый открытый конфликт у Виктории случился с председателем ТСЖ Чераневым Игорем. Тем более, что в тот момент Скрипаль тоже претендовала на должность председателя. На подъездах дома, в котором живет семья Скрипаль даже расклеили оскорбляющие надписи. Виктория обращалась в полицию.

- Видимо, у этого председателя Черанёва Игоря Анатольевича давно чесались кулаки меня побить. Но все повода не было. А вот вчера появился.

Дело в том, что Черанев не собирался сдавать полномочия председателя, ТСЖ, несмотря на то, что его переизбрали накануне на общем собрании. И вот 1 апреля Виктория с супругом Аркадием и еще активистами ТСЖ пришли в его кабинет.

- Мы просили его сдать дела. Вернуть печать. Но он отказывался. А потом полез в драку с моим мужем. Я стала разнимать, досталось и мне. Когда ему заметили, что женщин быть нельзя, он закричал: «Женщин нельзя, а британскую сволочь можно».

У Виктории разбита губа. У ее мужа сломан палец на руке и подозрение на сотрясение мозга. Все участники конфликта обратились в полицию.