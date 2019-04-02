Быстрее, дешевле, выгоднее

Условия современного бизнеса предполагают постоянный контакт с клиентами, который становится важной составляющей работы серьезных компаний. Отвечая на запросы людей, компании оперативно обновляют свои продукты.

Ритейлеры предлагают покупателям сезонные скидки на популярные товары, создают программы лояльности, увеличивают часы работы в предпраздничные дни, разрабатывают экологичную упаковку. Большинство компаний развивают онлайн-сервисы продаж и обслуживания клиентов, так как всем сейчас привычнее совершать покупки и получать консультации в интернете. Мобильные операторы оптимизируют тарифные линейки в связи с запросами абонентов, разрабатывают новые приложения, предоставляют удобный сервис, развивают цифровое партнёрство с различными платформами для расширения предоставляемых услуг.

Мобильный выбор

Мобильная связь настолько прочно вошла в жизнь людей, что сегодня трудно представить жителя любого населенного пункта нашей страны, который бы не мог себе позволить пользоваться сотовым телефоном или смартфоном. Сотовые операторы – а на всей территории России их более 100 – борются за новых клиентов, предлагая им выгодные пакеты услуг. Как же сориентироваться в пестром разнообразии всевозможных спецпредложений, бонусов и тарифов?

Рынок телекоммуникаций активно развивается, появление новых вышек помогает обеспечить устойчивым сигналом самые отдаленные населенные пункты, и мобильные телефоны исправно работают в метро и в высотных зданиях. Операторы обеспечивают своим клиентам не только качественное и бесперебойное телефонное покрытие, но и сверхбыстрый интернет.

Во главе сотовых операторов стоит «большая тройка» провайдеров — компаний с наибольшим числом абонентов, самой большой зоной покрытия и обширным ассортиментом услуг. У каждого из них есть свои сильные стороны. МегаФон - оператор с самым быстрым мобильным интернетом. МТС делает ставку на разветвленную сеть салонов связи по стране, а Билайн - на увеличение числа роуминговых стран и партнеров.

Тариф на общение

В условиях конкуренции каждая компания стремится сохранить существующих абонентов и приумножить потребительскую базу. Салоны связи есть уже практическив любом населенном пункте, люди спокойно могут купить стартовый пакет и получить персональное предложение.

Но большинство из нас нечасто задумываются, из чего сформировался выбранный нами тариф. Как потребителям нам главное, чтобы он отвечал нашим требованиям исходя из запросов и экономии. И прогресс здесь всецело на нашей стороне: благодаря развитию технологий, мобильная связь не теряет популярности и все чаще становится выгоднее телефонной.

Как образовываются тарифы в столь высокотехнологичной отрасли услуг? Оператор внимательно изучает, как люди пользуются мобильными телефонами, и пытается еще больше облегчить их жизнь, подобрав каждому максимально подходящий тариф.

К примеру, пенсионеру из глубинки ни к чему сверхскоростной интернет, но важна устойчивая голосовая связь для повседневного общения, а среди молодых людей, жителей мегаполиса – наоборот, ценится возможность всегда быть онлайн в соцсетях и быстрый доступ к любимым роликам на YouTube.

Поэтому у операторов всегда есть, что предложить: тарифы для активных разговоров, с безлимитным интернетом, для планшетов и USB-модемов без голосовой связи, для дистанционного управления умными устройствами и многие другие.

Пользователь теперь сам определяет, за что платить. Если он редко кому-то звонит, но любит смотреть футбольные трансляции или общаться по СМС – он получает соответствующий тариф.

Возврат средств

Для современных компаний, предлагающих комплексные мобильные услуги, обратная связь крайне необходима: прислушиваясь к запросам людей и вовремя реагируя на них, оператор может оказаться на шаг впереди своих конкурентов.

Чтобы удержать абонентов, операторы представляют самые разнообразные нововведения. Одним из последних стало добавление кэшбэка прямо в тариф абонента.

В России рынок кэшбэк-сервисов активно развивается, а покупки с кэшбэком пользуются заслуженной популярностью во всем мире. Первые банковские карты с кэшбэком появились еще в 2007 году. С тех пор количество предоплаченных заказов и расчетов, совершаемых с использованием банковских карт, уверенно растет. По подсчетам ВЦИОМ, кэшбэк — наиболее востребованная опция среди пользователей банковских карт и финансовых услуг.

За последние десять лет из-за резкого роста рынка электронной торговли использование кэшбэка вышло за пределы банковского сектора и оформилось в отдельный бизнес. Один из операторов «большой тройки» - МегаФон - первым включил в линейку своих тарифов услугу, обычно предоставляемую банками, — кэшбэк за оплату связи, включая международный роуминг.

Главное отличие кэшбэка МегаФона – гарантированный возврат средств за абонентскую плату, то есть потребитель, оплачивающий счёт за услуги связи фактически получает назад 20 % своих ежемесячных трат и может использовать их на различные покупки – как онлайн-продуктов (приложения, музыка, сериалы), так и реальных – мобильных телефонов и аксессуаров к ним.

В компании, вслед за банками и ритейлерами поняли, что сейчас одним из основных запросов общества можно считать бытовую экономию. И автоматически начисляемый кэшбэк за оплату связи, а не за покупки или ненужные услуги, –очевидная возможность для экономии.

Операторы непрерывно мониторят потребности своих клиентов и анализируют общие тенденции пользования связью с помощью BigData. Тот же МегаФон при изменении тарифов и запуске обновленной версии линейки «Включайся!» в первую очередь основывался на запросе клиентов получать кэшбэк как наиболее востребованную услугу и иметь постоянную возможность экономить, пользуясь цифровыми сервисами компании.

Новая реальность уже сформировалась: если раньше сотовая связь стоила дорого и пакеты услуг были сильно ограничены, то сейчас операторы бьются за каждого абонента, быстро реагируя на изменения его запросов и оставляя людям большой выбор из выгодных и интересных предложений.