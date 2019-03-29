Алексей БАЛЫБЕРДИН, депутат Государственной Думы: Как народ накормить и агропромышленный комплекс поднять

Но в современной истории страны так и не нашлось универсального решения, при котором бы люди были накормлены, отечественный производитель развивался и не надо было бы тратиться на борьбу с коррупцией по причине ее отсутствия. Однако метод все же есть. Своим мнением на этот счет поделился депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей БАЛЫБЕРДИН.

О внутренней продовольственной помощи

Очень часто с трибуны Госдумы доводится слышать от коллег различные предложения по поддержке отечественных производителей сельскохозяйственной продукции. Еще более часто раздаются популярные рассуждения об увеличении разрыва между богатыми и бедными, называются колоссальные цифры проживающих за чертой бедности… И каждый норовит предложить свои рецепты и способы решения этих проблем. А что, если в мире давно существует и эффективно используется одно лекарство на двоих? И только Россия по странному стечению обстоятельств мимо него. Так как накормить бедных и поддержать отечественного производителя, при этом не потеряв практически ни одного рубля на коррупцию? Ответ прост: поможет срочное внедрение федеральной программы внутренней продовольственной помощи, которая включает в себя систему социального питания и меры адресной продовольственной поддержки. А обеспечивается такая программа путем регулирования спроса на пищевые продукты и механизмов его обеспечения предприятиями исключительно отечественного агропромышленного комплекса.

О богатстве и бедности

Как известно, богатство и бедность с древности считаются самыми опасными болезнями государства. Неравномерность в распределении благ дестабилизирует любую систему, приводит ее к деградации. Аристотель, который наравне с Платоном считается основоположником политологии, вывел простую закономерность, что проблемы в обществе начинаются с размывания среднего класса, появления массы бедных людей и прослойки олигархов. В ситуации, когда бедные ненавидят богатых, богатые, в свою очередь, относятся с презрением к бедным. Создается атмосфера всеобщего недоверия и цинизма, которая способствует появлению демагогов, которые, играя на самых низменных инстинктах, натравливает бедных на богатых и прорываются к власти. Республика разрушается. Вот чем опасен разрыв между бедными и богатыми. И именно программа продовольственной помощи населению может стать одним из наиболее действенных способов выравнивания благосостояния.

Алексей Балыбердин уверен: программа продовольственной помощи поможет выравнять благосостояние населения.

По Аристотелю, без сохранения среднего класса государство не уберечь. Разрыв между бедными и богатыми не должен становиться вопиющим. В России же, если верить официальной статистике, этот разрыв уже достаточно велик. Коэффициент Джини - один из основных показателей неравенства распределения доходов - в 2017 году составил 41. Для сравнения, в странах Западной Европы этот коэффициент находится на уровне 32 - 33. В Венесуэле в нулевые годы (когда страна все еще направляла статистику во Всемирный банк) коэффициент находился вблизи 50, и сейчас очевидно, что эта страна оказалась достаточно уязвима для воздействия извне. В США этот показатель составляет 41,5, что близко к российскому, но при разном уровне доходов в абсолютном выражении. ВВП на душу населения в США примерно в шесть раз превышает аналогичный российский показатель. Структура распределения богатства (в упрощенном виде - накопленные доходы в денежной и иной форме) в России принципиально отличается от американской. Безусловно, проблема требует более тщательного изучения, но интуитивно понятно, что для России коэффициент Джини на отметке 40 и более сигнализирует о достаточно серьезном расслоении общества, и его дальнейшее движение в сторону увеличения было бы крайне нежелательным с точки зрения национальной безопасности.

О компромиссе между политиками

Обеспечение населения продовольствием является одним из наиболее действенных механизмов выравнивания благосостояния. Подобные программы в разном их виде известны с древнейших времен. И наши заокеанские партнеры, которые довольно успешно скопировали многие римские институты, запустили подобную пилотную программу продовольственной помощи на федеральном уровне еще в 1939 году! Тогда она получила название food stamps, с 2008 года называется «Программа помощи в дополнительном питании» (SNAP).

С 1961-го программа в США действует постоянно. Ее запуск стал возможен в результате компромисса между политиками с самыми разными убеждениями - одни хотели поддержать экономику, другие - помочь бедным. И у тех и у других получилось достичь своих целей.

Начиная с периода Великой рецессии (2007 год) программа SNAP становится механизмом амортизации экономических кризисов - выплаты повышаются по мере роста безработицы. Всего в рамках SNAP ежегодно расходуется около 70 млрд долларов, а помощь получают 13% населения (42 млн человек). По подсчетам американских экономистов, при расходовании 1 млрд долларов по программе валовой выпуск увеличивается с коэффициентом 3,3; ВВП - с коэффициентом 1,8, при этом создается около 18 тысяч рабочих мест! Важной отличительной особенностью SNAP является эффективность, простота в администрировании и низкий процент хищений и коррупции. Ежемесячные выплаты осуществляются на специальные дебетовые карточки, которые принимают в 260 тыс. торговых точек. Коррупционные и прочие нарушения при транзакциях фиксируются только в 1 - 2% случаев. То есть наши заклятые «друзья» уже за нас и размер коррупции посчитали!

О росте ВВП

В заключение назову только некоторые цифры. В России около 19 млн человек (13% населения) получают доходы ниже прожиточного минимума. Да, российский аналог SNAP потребовал бы серьезного роста государственных расходов (по некоторым оценкам, около 100 млрд рублей). Но, как мы видим на примере США, такое повышение расходов приведет к росту ВВП и созданию новых рабочих мест. Помощь в рамках программы могла бы быть направлена на покупку продуктов питания в тех сегментах рынка, где доля российских производителей наиболее высокая: охлажденное мясо, молочные продукты, крупы и хлеб, мороженая рыба, отдельные виды фруктов, овощей и ягод. Программа может стать логичным продолжением политики импортозамещения. Более того, продовольственная помощь малоимущим - в наших традициях и поощряется всеми традиционными религиозными конфессиями на территории страны.