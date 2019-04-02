Москва — Минску: Кредит — пожалуйста. А объединяться — еще подумаем

Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили друг друга и народы обеих наших стран с Днем единения России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля, в честь подписания в 1997 году договора, ставшего основой для создания Союзного государства.

Поздравлениями не ограничилось.

Стало известно, что Россия пошла навстречу настойчивым просьбам Лукашенко и согласилась дать Минску кредит для погашения прежних долгов.

- В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 миллионов. Средства пойдут на рефинансирование платежей по ранее предоставленным РФ займам, - заявил министр финансов России Антон Силуанов. То, что деньги физически останутся в Москве, подтвердил и сам Лукашенко.

- Мы хотели перекредитоваться, мы эти деньги не получаем, мы их сразу возвращаем российскому государству, - заявил Александр Григорьевич еще месяц назад. А в нынешнем праздничном обращении он заявил, что «реальные преимущества Союза сегодня ощущают миллионы белорусов и россиян».

В то же время ВЦИОМ опросил россиян и оказалось, что 51% респондентов впервые услышали о существовании Союзного государства лишь в ходе этого опроса.

Хотя подавляющее большинство участников опроса оценили отношения между нашими странами со знаком «+». 30% уверены, что они спокойные, 22% - что дружественные, еще 15% - добрососедские. Враждебными наши отношения считает лишь 1%. Напряженными и прохладными - соответственно 9% и 15% россиян.

Этот опрос рассеивает звучащие в Минске (из уст некоторых персон) опасения, будто россияне спят и видеть, как бы объединить наши страны. Этого хотели бы лишь 35% опрошенных ВЦИОМ. А вот 48% россиян считают, что объединяться нам не обязательно - достаточно братских отношений.

О чем это говорит? С одной стороны, поколение, которое помнит СССР и желает восстановления Советского Союза, уходит, его представителей все меньше. А россияне стали мыслить более рационально - считать каждый рубль и в своем кармане, и в государственном мешке. При этом, большинство предпочитает, чтоб государственные деньги тратились на собственное население. Тем более, что миллиарды помощи «братским» государствам слишком часто не приносят России ответной благодарности. А уж с возвращением долгов — история вовсе печальная.

Впрочем, стало заметно - последние встречи руководства России и Белоруссии придали новый импульс нашему Союзному государству. И если отношения между нашими странами станут более тесными и взаимовыгодным, все будут только «За».

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