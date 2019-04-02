Ким Кардашьян в бесстыжем купальнике и сланцах взбудоражила публику
Ким Кардашьян приняла участие в новой откровенной фотосессии. Правда, внешний вид многодетной матери вызвал неоднозначную реакцию публики.
Ким любит экстравагантные образы, и каждый ее лук откровеннее предыдущего. На этот раз 38-летняя звезда предстала в провокационном купальнике цвета металлик, чем не на шутку взбудоражила своих подписчиков.
Пляжный наряд с глубокими вырезами в области груди и бедер позволил артистке продемонстрировать впечатляющие формы во всей красе. На ногах Ким Кардашьян - прозрачные сланцы.
Нижняя часть бикини не оставляет простора для воображения. Возможно, сей факт и вызвал неоднозначную реакцию поклонников знаменитости. "Не сегодня, Ким", "Худший образ. Эти куриные ножки меня убивают", "Какое бесстыдство", "Горяча", "Твое тело выглядит непропорционально", "Нелепо", "Ким, это выглядит ужасно", - комментируют фолловеры.
А некоторые обратили внимание на ноги Кардашьян - на фото они выглядят неестественно худыми. Подписчики упрекнули звезду в использовании фотошопа: "Зачем фотошопить ноги", "Ноги не совпадают с твоими пышными ягодицами", "Пластические операции и фильтры на каждый день".
От зоркого взора фанатов не ускользнула и обувь Ким. Оказывается, в сланцы на ее ногах подписчики распознали прозрачные босоножки Yeezy от Канье Уэста, которые стоят больше 500 долларов.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда Ким подвергается нападкам. Когда Кардашьян появилась на премии Hollywood Beauty Awards в провокационном платье с тонкими полосками, которые еле прикрывали грудь звезды, публика была крайне недовольна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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