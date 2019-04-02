2019-04-02T17:06:04+03:00
Звезды

Ким Кардашьян в бесстыжем купальнике и сланцах взбудоражила публику

Актриса любит удивлять эпатажными и провокационными нарядами
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ким Кардашьян.Ким Кардашьян.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ким Кардашьян приняла участие в новой откровенной фотосессии. Правда, внешний вид многодетной матери вызвал неоднозначную реакцию публики.

Ким любит экстравагантные образы, и каждый ее лук откровеннее предыдущего. На этот раз 38-летняя звезда предстала в провокационном купальнике цвета металлик, чем не на шутку взбудоражила своих подписчиков.

Пляжный наряд с глубокими вырезами в области груди и бедер позволил артистке продемонстрировать впечатляющие формы во всей красе. На ногах Ким Кардашьян - прозрачные сланцы.

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Ким Кардашьян приняла участие в новой откровенной фотосессии
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Нижняя часть бикини не оставляет простора для воображения. Возможно, сей факт и вызвал неоднозначную реакцию поклонников знаменитости. "Не сегодня, Ким", "Худший образ. Эти куриные ножки меня убивают", "Какое бесстыдство", "Горяча", "Твое тело выглядит непропорционально", "Нелепо", "Ким, это выглядит ужасно", - комментируют фолловеры.

А некоторые обратили внимание на ноги Кардашьян - на фото они выглядят неестественно худыми. Подписчики упрекнули звезду в использовании фотошопа: "Зачем фотошопить ноги", "Ноги не совпадают с твоими пышными ягодицами", "Пластические операции и фильтры на каждый день".

От зоркого взора фанатов не ускользнула и обувь Ким. Оказывается, в сланцы на ее ногах подписчики распознали прозрачные босоножки Yeezy от Канье Уэста, которые стоят больше 500 долларов.

kimkardashiankimkardashian
Кардашьян появилась на премии Hollywood Beauty Awards в провокационном платье
2906879 отметок «Нравится»27789 комментариевInstagram

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Ким подвергается нападкам. Когда Кардашьян появилась на премии Hollywood Beauty Awards в провокационном платье с тонкими полосками, которые еле прикрывали грудь звезды, публика была крайне недовольна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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