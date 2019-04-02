2019-04-02T16:19:48+03:00
Спорт

Хэмилтон обошел Шумахера: Британец стал самым богатым гонщиком «Формула 1»

По данным Forbes, только в этом сезоне пятикратный чемпион мира заработает $57 млн
Сергей КИРИЛЛОВ
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Британский пилот гонок «Формула 1» Льюис Хэмилтон.Британский пилот гонок «Формула 1» Льюис Хэмилтон.Фото: REUTERS
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Пятикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула 1» Льюис Хэмилтон стал самым богатым автогонщиком. По данным Forbes, британец по совокупным заработкам за карьеру обошел семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Это случилось после подписания Хэмилтоном нового контракта с «Мерседес», по которому он только в этом сезоне заработает 57 млн долларов. С ними его общий доход, как гонщика, составит 489 млн долларов. Но 34-летний пилот явно не останавливается на достигнутом и сейчас, после двух гонок сезона, идет на втором месте в общем зачете, уступая лишь одно очко своему напарнику Вальттери Ботасу.

Заработки пилотов «Формулы 1» за карьеру в млн долларов

1 Льюис Хэмилтон - 489*

2 Михаэль Шумахер - 464

3 Фернандо Алонсо - 458

4 Себастьян Феттель - 358*

5 Кими Райкконен - 331*

6 Дженсон Баттон - 147

7 Ральф Шумахер - 121

8 Жак Вильнев - 115

9 Филиппе Масса - 110

Рубенс Барикелло - 110

* - продолжает выступления в «Формуле 1»

Зарплаты пилотов в 2019 году

1 Льюис Хэмилтон (Mercedes) $57 млн

2 Себастьян Феттель (Ferrari) $45 млн

3 Даниэль Риккардо (Renault) $17 млн

4 Макс Ферстаппен (Red Bull) $13,5 млн

5 Валттери Боттас (Mercedes) $8,5 млн

6 Кими Райкконен (Sauber) $4,5 млн...

16 Даниил Квят (Toro Rosso) $300 тысяч

«Формула 1». Зачет пилотов после двух гонок

1 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) - 44 очка

2 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) - 43

3 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - 27

4 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) - 26

5 Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) -22

6 Кими Райкконен (Alfa Romeo) - 10

7 Ландо Норрис (McLaren) - 8

8 Кевин Магнуссен (Haas) - 8

9 Нико Хюлькенберг(Renault Sport F1) - 6

10 Пьер Гасли (Red Bull Racing) - 4

13 Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) - 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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