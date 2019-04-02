Хэмилтон обошел Шумахера: Британец стал самым богатым гонщиком «Формула 1»

Хабиб Нурмагомедов: «Макрегор, как ревнивая жена. Сначала говорит, все, я ухожу! Потом скажет, что возвращается»

Конгресс-холл, зал на сотни мест и Хабиб Нурмагоедов в роли приглашенный звезды. Когда ему надоест драться в октагоне, он вполне может стать бизнес-коучем и выступать с лекциями о том, как выбивать миллионы в буквальном смысле