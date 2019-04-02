Крупнейшие застройщики столицы представили свои проекты

31 марта завершила свою работу 40-ая выставка «Недвижимость от лидеров», проходившая в Гостином Дворе при официальной поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительства Москвы, Министерства строительного комплекса Московской области и Ассоциации инвесторов Москвы, где информационным партнером выступила радиостанция «Комсомольская правда», организовав работу своей открытой студии.

Каковы главные тренды рынка недвижимости в этом году? На что стоит обратить внимание при покупке квартиры? И почему недоверие к застройщику постепенно уходит в прошлое? Эти вопросы обсуждали на выставке «Недвижимость-2019» в открытой студии Радио «Комсомольская правда» ведущая радио Мария Баченина и главные застройщики Москвы.

Арсланов Рустам Закиевич, директор по продажам ГК Гранель.

Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр Зильберт отметил основные тенденции рынка: «Это очень просто. Главный тренд 2019 года, начала его, он абсолютно совпадает с главным трендом 2018 года, что нас не может не радовать, и вы сейчас поймете почему. Потому что в 2018 году наш, например, жилой комплекс «Лучи» стал самым продаваемым в старой Москве в своем классе, в комфорт-классе. А наш жилой комплекс «ЗИЛАРТ» стал одним из самых продаваемых в бизнес-классе. И эта тенденция, к нашему счастью, продолжается и в этом году. Это для нас главный тренд. Вопрос доверия, вопрос недостроя… «Недострой» - это вообще такое стоп-слово, по всем исследованиям, люди очень его боятся и из-за этого зачастую не совершают ту или иную покупку. Когда какие-то жилые комплексы уже вырастают, как грибы, из котлованов, уже видны очертания… А уж когда, как в нашем случае, некоторые очереди сданы и заселены, и есть хороший отклик от реальных людей, от жителей, конечно же, это работает как рекомендации, как сарафанное радио, люди видят настоящий проект, видят, что все будет достроено. Ну и плюс к тому, конечно же, известная компания-застройщик –все-таки «Группа ЛСР» 25 лет на рынке и ни одного не сданного дома не существует».

Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр Зильберт

Подведены итоги и с уверенностью можно говорить, что юбилейная выставка в очередной раз продемонстрировала свою эффективность и востребованность для участников рынка недвижимости.

4 дня более 200 компаний принимали на стендах покупателей недвижимости. Больше всего людей собрали стенды компаний «Группа ЛСР», Группа «Эталон», Концерна «РУСИЧ», «РГ-Девелопмент», MR Group, Концерна «КРОСТ», «ДОНСТРОЙ», ГК «А 101», ГК «Гранель». В общей сложности, на выставке было представлено 523 объекта разной степени готовности и удаленности от центра. Нужно отметить, что компании не только вводят свои объекты, они участвуют в развитии инфраструктуры и уделяют большое внимание транспортной доступности, делая жизнь горожан комфортной.

Выставку посетили более 30 000 человек. Гости отмечали важность существования площадки, на которой можно не только знакомиться с текущими предложениями от компаний-застройщиков, но и получать важную и интересную информацию, общаясь с экспертами напрямую.

Представители банков АО «Газпромбанк» и ПАО «Промсвязьбанк» находились в постоянном окружении желающих узнать о новых ипотечных программах, условиях по военной ипотеке, процентных ставках и рекомендовали клиентам удобную схему выплаты ипотеки.

Риэлторы - «НДВ - СУПЕРМАРКЕТ НЕДВИЖИМОСТИ», «ИНКОМ-Недвижимость», АО «Мосреалстрой», на протяжении всей выставки бесплатно консультировали. Знакомили посетителей с тем, как избежать дополнительных расходов при оформлении покупки квартиры, давали подробные инструкции по продаже вторичного жилья, размене площади, продаже ипотечных квартир, консультировали по операциям с вторичной недвижимостью и т.д.

В период, когда правительством вводятся поправки и новые инициативы покупателям жилья и экспертам рынка необходим доступ к информации для принятия правильных решений и построении планов на будущее, ведь покупка квартиры – не простое решение. Поэтому дискуссионная площадка оказалась очень востребованной.

В 5-ти оборудованных залах с 28 по 31 марта было проведено 120 мероприятий и пустующих мест найти было невозможно. Особый интерес вызвали темы «Как купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса?», «Что нужно знать, чтобы вас не обманули при покупке квартиры», «Презентация жилых комплексов, расположенных рядом с метро», «Как самому продать квартиру быстро, выгодно и безопасно», «Покупка квартиры в ипотеку. Оформление, рефинансирование, налоги».

Информационные потоки на выставке были настолько велики, что сил поглощать новое к концу дня не оставалось. Поэтому гости с огромным удовольствием собирались в Амфитеатре чтобы отдохнуть. Устраивались удобно и под звуки живой музыки набирались сил, глядя на московское небо сквозь стеклянную крышу Гостиного Двора, спроектированную Н.В. Канчели.

Такой была 40-я юбилейная выставка «Недвижимость от лидеров».