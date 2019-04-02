2019-04-02T16:27:34+03:00
Происшествия

Взрыв в военной академии мог произойти на занятиях по инженерной подготовке

Не исключено, что курсанты обнаружили среди учебных боеприпасов боевой
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments6
Санкт-Петербург. На территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, где произошел взрыв. В результате происшествия пострадали люди. Фото Александр Демьянчук/ТАСССанкт-Петербург. На территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, где произошел взрыв. В результате происшествия пострадали люди. Фото Александр Демьянчук/ТАСС
Изменить размер текста:

Взрыв в Военно-космической академии Можайского (Санкт-Петербурге), в результате которого были ранены четыре человека, мог произойти в учебном корпусе во время занятий по инженерной подготовке.

- Курсанты изучают различные мины, снаряды, другие боеприпасы, а также различные взрыватели к ним. Не исключено, что кто-то из учащихся нарушил меры безопасности и инициировал взрывчатку, которая осталась в учебном боеприпасе. Не исключено, что курсанты могли найти на территории академии старый боеприпас. С 1941 года в этих учебных корпусах располагалась Ленинградская военно-воздушная инженерная академия Красной Армии, - пояснил "Комсомолке" источник, близкий к следствию.

Известно, что даже взрыватель от боевой гранаты может оторвать пальцы и даже убить. Сейчас следствие выясняет с каким видом взрывчатки столкнулись учащиеся.

По предварительной информации из академии были госпитализированы с травмами четыре человека, в здании рухнул лестничный пролет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звонок в военную академию в Петербурге, где прогремел взрыв: «Боеприпас могли принести гастарбайтеры»

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец узнал подробности ЧП в военной академии им. А.Ф. Можайского (подробности)

Около Военно-космической академии в Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие: Онлайн-трансляция с места ЧП

На Петроградской стороне в Петербурге днем 2 апреля 2019 года произошел взрыв. Сообщается о нескольких пострадавших. Известно, что мина сработала на территории Военно-космической академии имени Можайского (подробности)

«Взрыв произошел в отделе кадров»: Сотрудники Военно-космической академии им. Можайского рассказали о ЧП

На Петроградской стороне в Петербурге днем 2 апреля 2019 года произошел взрыв. Сообщается о четверых пострадавших. Известно, что мина сработала на территории Военно-космической академии имени Можайского, в самом здании. По предварительным данным, в учебном здании в разорвалась мина мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
В ООН рассказали о численности населения Земли к 2050 году
Правящая партия Турции обжалует результаты выборов мэра Стамбула
Путин в разговоре с Алиевым заявил о важности диалога Баку и Еревана по Карабаху
Медведев: соцсети важный инструмент для информирования решений о власти
В Египте обнаружили саркофаг с мумией возрастом 4 тысячи лет
Дума приняла в первом чтении законопроект, по которому люди с ВИЧ смогут усыновлять живущих с ними детей
Производители «Кортежа» сделали гоночный автомобиль
В России увеличилось число уголовных дел по факту врачебных ошибок
Глава управления ГИБДД по Москве подал в отставку
Набиуллина поддержала идею не давать «ипотечные каникулы» на элитное жилье
Кредиты для бизнесменов сделают более доступными
Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными
В России предложили обнулить комиссию при снятии наличных в банкоматах
На Украине назвали, сколько Порошенко и Зеленскому стоили голоса избирателей
В Минобороны заявили, что в академии в Петербурге взорвался "безоболочный предмет"
«Новатэк» подписал условия соглашения на поставку газа с проектом «Арктик СПГ-2»
Умер Вадим Гемс, российский кинорежиссер
Пляжный спасатель в Таиланде выиграл почти $1 млн
Путин отправил в отставку главного прокурора КЧР