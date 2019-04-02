Взрыв в военной академии мог произойти на занятиях по инженерной подготовке

Взрыв в Военно-космической академии Можайского (Санкт-Петербурге), в результате которого были ранены четыре человека, мог произойти в учебном корпусе во время занятий по инженерной подготовке.

- Курсанты изучают различные мины, снаряды, другие боеприпасы, а также различные взрыватели к ним. Не исключено, что кто-то из учащихся нарушил меры безопасности и инициировал взрывчатку, которая осталась в учебном боеприпасе. Не исключено, что курсанты могли найти на территории академии старый боеприпас. С 1941 года в этих учебных корпусах располагалась Ленинградская военно-воздушная инженерная академия Красной Армии, - пояснил "Комсомолке" источник, близкий к следствию.

Известно, что даже взрыватель от боевой гранаты может оторвать пальцы и даже убить. Сейчас следствие выясняет с каким видом взрывчатки столкнулись учащиеся.

По предварительной информации из академии были госпитализированы с травмами четыре человека, в здании рухнул лестничный пролет.

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