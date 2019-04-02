По поручению губернатора Алтайского края «учительницу в купальнике» взял на работу в краевом институте повышения квалификации

История барнаульской «учительницы в купальнике», которую обсуждала вся страна, все-таки завершилась хэппи-эндом. Сегодня 39-летняя Татьяна Кувшинникова провела первый день на новом рабочем месте.

Напомним, резонанс эта история получила около недели назад. В феврале учительница русского и литературы из барнаульской школы №13 разместила у себя в соцсетях фотографию - она в вечернем платье на турнике, а вокруг высокие снежные сугробы. Женщина увлекается моржеванием и старается пропагандировать здоровый образ жизни. Однако из-за этого снимка в школе началась травля. Часть педагогов посчитали, что Кувшинникова не имела права размещать на своей страничке такое фото. Директор школы вызвала учительницу «на ковер» и заставила написать заявление об уходе. Вступились родители школьников, учительницу отстояли. Однако в школе против женщины началась настоящая травля. И она была вынуждена все-таки уйти.

Обсуждение этой истории - можно ли педагогам выставлять фото, как они занимаются спортом - вышло на федеральный уровень. В соцсетях начались флешмобы в поддержку оказавшейся без работы учительницы.

К решению вопроса про трудоустройство Татьяны Кувшинников подключился и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Работа все же накладывает отпечаток, но, естественно, не должно быть таких перегибов, что не можешь в спортивной форме фотографироваться или во время занятий моржеванием, например, - сказал глава региона.

Он отметил, что история педагога Татьяны Кувшинниковой - это хороший урок для руководителей органов власти, которые должны очень внимательно относиться к людям и находить оптимальные варианты разрешения конфликтов.

Виктор Томенко попросил регионального министра образования и науки Максима Костенко встретиться с Кувшинниковой, побеседовать, предложить несколько вариантов работы - с учетом ее интересов и пожеланий.

Вчера, 1 апреля, бывшая школьная учительница была официально трудоустроена в Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования (АКИПКРО). Она будет работать здесь в качестве специалиста по учебно-методической работе в отдел научно-методического сопровождения образования. 2 апреля у Татьяны Кувшинниковой был первый рабочий день на новом месте.

- С этого года наш институт выпускает журнал «Алтайский учитель», - рассказала «КП» и. о. ректора АКИПКРО Олеся Соколова. - Мы как раз искали человека, который мог бы стать редактором. Нужен был специалист именно «с земли», который понимает специфику работы в школе. Татьяна Кувшинникова по образованию филолог и ей работа в журнале была очень интересна. Журнал адресован в первую очередь обычным учителям, на его страницах мы будем рассказывать о передовом опыте различных педагогов, о новых технологиях, которые применяются в школах региона. Помимо работы в журнале Татьяна будет редактировать многочисленные учебные пособия, которые выпускает наш институт. Я уверена, что мы сработаемся. Татьяна - спокойный, уравновешенный человек, профессионал своего дела.