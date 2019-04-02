2019-04-02T17:39:11+03:00
Происшествия

СК России: взрыв в военной академии Петербурга оказался покушением

Следователи рассматривают версию расправы над преподавателями ВУЗа
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments3
По предварительным данным, в результате взрыва четверо военнослужащих получили различные травмы.По предварительным данным, в результате взрыва четверо военнослужащих получили различные травмы.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге не был терактом. Военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а,е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).

"По данным следствия, сегодня около 13.30 в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. По предварительным данным, четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает", - сообщили в СК России.

Следователи рассматривают версию расправы над преподавателями ВУЗа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи рассматривают версию расправы над преподавателями ВУЗа.Фото: Артем КИЛЬКИН

Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.

Выходит, что бомбу офицерам ВУЗа могли подложить: легкие травмы и контузии получили педагоги в звании полковника, майора, и старший лейтенант. Кому именно предназначалась бомба - пока не ясно.

- Курсанты изучают различные мины, снаряды, другие боеприпасы, а также различные взрыватели к ним. Не исключено, что кто-то из учащихся нарушил меры безопасности и инициировал взрывчатку, которая осталась в учебном боеприпасе. Они могли найти на территории академии старый боеприпас. С 1941 года в этих учебных корпусах располагалась Ленинградская военно-воздушная инженерная академия Красной Армии, - пояснил "Комсомолке" источник, близкий к следствию.

Легкие травмы и контузии получили педагоги в звании полковника, майора, и старший лейтенант. Фото: Артем КИЛЬКИН

Легкие травмы и контузии получили педагоги в звании полковника, майора, и старший лейтенант.Фото: Артем КИЛЬКИН

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета.

Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звонок в военную академию в Петербурге, где прогремел взрыв: «Боеприпас могли принести гастарбайтеры»

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец узнал подробности ЧП в военной академии им. А.Ф. Можайского (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров о безопасности на дорогах: выросла ценность человеческой жизни
Лавров прокомментировал нарушения на выборах президента Украины
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов на Украине
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: Россияне стали меньше пить из-за всеобщей автомобилизации
Лавров: Не сомневаюсь в том, что Запад признает выборы на Украине
Сестра Жанны Фриске решила закрыть бар на Шри-Ланке
В ООН рассказали о численности населения Земли к 2050 году
Правящая партия Турции обжалует результаты выборов мэра Стамбула
Путин в разговоре с Алиевым заявил о важности диалога Баку и Еревана по Карабаху
Медведев: соцсети важный инструмент для информирования решений о власти
В Египте обнаружили саркофаг с мумией возрастом 4 тысячи лет
Дума приняла в первом чтении законопроект, по которому люди с ВИЧ смогут усыновлять живущих с ними детей
Производители «Кортежа» сделали гоночный автомобиль
В России увеличилось число уголовных дел по факту врачебных ошибок
Глава управления ГИБДД по Москве подал в отставку
Набиуллина поддержала идею не давать «ипотечные каникулы» на элитное жилье
Кредиты для бизнесменов сделают более доступными
Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными
В России предложили обнулить комиссию при снятии наличных в банкоматах
На Украине назвали, сколько Порошенко и Зеленскому стоили голоса избирателей
В Минобороны заявили, что в академии в Петербурге взорвался "безоболочный предмет"
«Новатэк» подписал условия соглашения на поставку газа с проектом «Арктик СПГ-2»
Умер Вадим Гемс, российский кинорежиссер
Пляжный спасатель в Таиланде выиграл почти $1 млн
Путин отправил в отставку главного прокурора КЧР