СК России: взрыв в военной академии Петербурга оказался покушением

Взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге не был терактом. Военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а,е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).

"По данным следствия, сегодня около 13.30 в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. По предварительным данным, четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает", - сообщили в СК России.

Следователи рассматривают версию расправы над преподавателями ВУЗа.Фото: Артем КИЛЬКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700787" frameborder="0"></iframe> Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.

Выходит, что бомбу офицерам ВУЗа могли подложить: легкие травмы и контузии получили педагоги в звании полковника, майора, и старший лейтенант. Кому именно предназначалась бомба - пока не ясно.

- Курсанты изучают различные мины, снаряды, другие боеприпасы, а также различные взрыватели к ним. Не исключено, что кто-то из учащихся нарушил меры безопасности и инициировал взрывчатку, которая осталась в учебном боеприпасе. Они могли найти на территории академии старый боеприпас. С 1941 года в этих учебных корпусах располагалась Ленинградская военно-воздушная инженерная академия Красной Армии, - пояснил "Комсомолке" источник, близкий к следствию.

Легкие травмы и контузии получили педагоги в звании полковника, майора, и старший лейтенант.Фото: Артем КИЛЬКИН

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700790" frameborder="0"></iframe> Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

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