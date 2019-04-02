2019-04-02T18:30:17+03:00
Выборы президента Украины 2019

Леонид Кравчук - о выборах в незалежной: У Зеленского чистое поле в отношениях с Россией. Он сможет с ней договориться

Первый президент Украины рассказал обозревателю "Комсомольской правды" — что ждать от актера, претендующкго на кресло главы Незалежной
Александр ГАМОВ@gamov1
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук.Экс-президент Украины Леонид Кравчук.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Леонид Макарович! Как ваше здоровье?

- Немножко лучше, чем по возрасту. (Кравчуку - 85 лет. - А.Г.)

- Это хорошо. Вы же тоже во втором туре боролись за президентское кресло?

- Да. Я выиграл у Кучмы в первом туре. А во втором - он выиграл.

Леонид Кравчук: «После избрания у нас нового президента, руководители двух государств - Украины и России - должны пойти навстречу друг другу».Александр ГАМОВ

- Сейчас другая ситуация на Украине?

- Сейчас ситуация с народом другая. Такой бедности, как теперь, в Украине не было. Такой коррупции масштабной, глубокой, как сегодня, - тоже не было. И не было войны. А сейчас есть. Эти три фактора коренным образом меняют настроения людей.

И технологии избирательные, даже трудно поверить. В 1991 году «купить бюллетень» никому в голову не приходило даже. А сегодня избирателя покупают, бюджет на это тратят. Ведут себя - как волки в лесу. Это называется у нас "демократия".

- Если Зеленский все-таки победит, как будут складываться отношения с Москвой? Сможет он конструктивно говорить с Россией, чтобы война в Донбассе закончилась?

- Понимаете, тут же нельзя ничего добиться, если желания - односторонние.

- У нас всегда есть желание - мира в Донбассе.

- Смотрите, Кремль заявлял, Путин лично, что больше не сядет за стол переговоров с Порошенко.

- Это Петр Алексеевич себя так хамовато ведет.

- Это я понимаю. Но знаете, когда речь идет о тысячах погибших, о миллионах потерявших жилье, и среди них половина - русского населения... А Путин сказал, что, может, когда придет новая власть, им удастся договориться. С этой властью договариваться не буду.

- Потому что с ней — невозможно. Вы же видите, как Порошенко себя ведет.

- Но я ж не говорю, что он хорош. Есть вещи важнее.

- Допустим, вот если Зеленский - президент, он сможет все-таки настроиться не на войну, а на мир в Донбассе?

- Я думаю так, а я знаю Зеленского…

- Вы знакомы с ним?

- Да, много раз встречались. Знаю его как человека с высшим юридическим образованием - с красным дипломом. Человек гуманитарно развит. У него нет опыта управления страной. Но я знаю много примеров, когда такой опыт приобретается по ходу - через сильную команду. Многие пришедшие к власти думают – сел в кресло, и ты стал умнее в два раза. Нет. Кресло не делает человека умным. Или он начинает понимать народ - или сразу задрал нос и не понимает.

Зеленский – человек, который понимает народ. Я его знаю. А удастся ли ему собрать крепкую команду - не знаю.

Но есть одно преимущество у Зеленского. У него чистое поле по отношению к России. Он сделал некоторые там заявления, ну, такие общие, потому что предвыборная борьба тут… Люди хотят победить, и употребляют не очень корректные выражения...

В жизни он человек непростой. Но грамотный, культурный.

- Так. А что вам не нравится?

- Мне не нравится уже априори, что Россия начинает критиковать Зеленского.

- Да мы еще ничего не критиковали... Если у Зеленского будет нормальная команда – он сможет работать с Россией?

- Сможет. Понимаете, люди настолько устали от политиков, которые сегодня есть в Украине, что не хотят уже с ними ничего иметь. Они хотят нового человека.

- Значит, ждем дня рождения Ленина?

- В каком смысле?

- Ну итоги второго тура у вас же объявят 22 апреля — в день рожденья Ленина?

- Ну да. Если изберут Зеленского, надо будет хотя бы месяц подождать Кремлю, России и журналистам. Если они на второй день начнут залпом лупить Зеленского за какое-то слово, это значит, что России не надо мира с Украиной... Тогда нечего и говорить.

Нужно терпение. И амбиции - в сторону… Или дураками родились и дураками помрем?

Поэтому я вас прошу – донесите.

- Донесем.

- Если мы не захотим с новым президентом найти общего языка, это еще пять лет конфликта, войны. Ужас. Нам это надо?

- Нет.

- Но надо понимать, что есть люди, которые скажут: мы на колени не встанем. Я хочу найти с Россией хорошие отношения. Но я хочу, чтобы это было встречное желание.

- Я понял. А вы мне не дайте телефончик Зеленского, Леонид Макарович?

- Я просто не знаю. Телефона у меня его нет.

- Если вдруг удастся…

- Тогда перешлю.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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