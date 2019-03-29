Четыре мифа о вреде фрикаделек, биточков и тефтелей

Замороженные продукты теряют большинство полезных веществ

Такое действительно случается, но только в том случае, если хранить мясные продукты - в том числе полуфабрикаты - неправильно. Ученые Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова в течение двух лет сделали 2700 анализов качества замороженного и охлажденного мяса.

Оказалось, что если не понижать температуру заморозки говядины и свинины ниже -18 градусов и не хранить мясо дольше года, содержание белка, жира и влаги - то есть пищевая ценность - в нем не изменятся. После размораживания мясо может безопасно храниться в течение двух суток - его можно есть или делать из него полуфабрикаты. Кстати, о них. Во время трехмесячного исследования рубленых полуфабрикатов из охлажденного и размороженного (после 12 месяцев хранения в замороженном виде) мясного сырья исследователи установили, что такие полуфабрикаты абсолютно безопасны и сохранили все свои полезные свойства.

По мнению ученых, охлажденные продукты лучше готовить сразу, не отправляя в домашнюю морозилку, а замороженные - правильно размораживать: длительно и естественным путем.

Полуфабрикаты - это не про ЗОЖ

Считается, что тем, кто следит за своим здоровьем (и весом), упор на полуфабрикаты делать ни в коем случае не следует: ведь охлажденные или замороженные котлеты очень калорийны. Это не так. Во-первых, потому что калорийность зависит не от того, кто сделал котлеты - большой мясокомбинат или вы сами, а от их состава. Если на собственной кухне вы приготовите котлеты из свинины, говядины, шпика и добавленного к ним батона, смоченного в 33-процентных сливках, калорийность, конечно, будет высокой. А если сделаете биточки из мяса индейки, она будет ниже. Например, в куриных котлетках с брокколи или сочных тефтелях с сыром от компании «Петелинка» всего 150 калорий, а бренд «Пава-пава» изготавливает котлеты из диетического индюшачьего мяса - для этого на собственных фермах выращиваются птицы специальной породы. Можно выбрать как обычные охлажденные рубленые котлеты, так и попробовать что-то нетривиальное - например, котлеты со сливочным сыром хаварти, паприкой или шпинатом.

Второй аргумент в пользу связи полуфабрикатов и ЗОЖ такой: в здоровом питании важно учитывать не только то, из чего состоит продукт, но и способ его приготовления. Например, приготовленные в мультиварке домашние котлеты от той же «Петелинки» не прибавят в калорийности, но если вы решите обжарить их на растительном или сливочном масле (добавив всего-то столовую ложку!), то прибавите к своему блюду от 100 до 180 ккал.

Там сплошные вредные добавки!

Свинина, лук, питьевая вода, сушеный чеснок и другие составляющие полуфабрикатов потребителей не пугают - они знакомы и понятны. В отличие от, например, глутамата натрия - пищевой добавки, успевшей заработать себе скандальную славу и обрасти множеством страшилок: якобы добавка Е621 в полуфабрикатах может вызвать целый букет заболеваний - от мигрени до онкологии. К счастью, это неправда. В охлажденные полуфабрикаты глутамат натрия добавляют в качестве усилителя вкуса - и ничего страшного в этом нет: соль глутаминовой кислоты не делает вкус фрикаделек более мясным - за это отвечает качество мяса, которое использовалось при производстве. Добавка лишь сохраняет вкус дольше. Она совершенно безопасна: глутамат содержится во многих природных продуктах - так, устрицы и сыр рокфор состоят из глутамата натрия на 1,3%, 1,7% этого вещества есть в брокколи, 0,8% - в соевом соусе и 0,2% - в грибах.

- Долгое время считалось, что глутамат натрия усиливает вкусовые ощущения за счет увеличения чувствительности рецепторов языка, - говорит врач-диетолог Людмила Денисенко. - Однако в 2002 году было открыто, что человеческий язык имеет L-глутаматовые рецепторы, которые являются ответственными за совершенно отдельный вкус, названный умами. Глутамат не только умножает природные вкусовые качества пищевых продуктов, но и освежает и оживляет ароматы, ослабленные при длительном хранении, воздействуя на окончания вкусовых рецепторов. Кроме того, в продуктах, обработанных глутаматом натрия, подавляется окисление жиров - прогоркание.

Кроме того, глутамат натрия приносит пользу - в организме человека он нормализует выработку желудочного сока и активно участвует в выработке глутатиона - кислоты, обладающей антиоксидантными свойствами. Такими же свойствами обладает и цитрат натрия - его тоже добавляют в полуфабрикаты. Он регулирует кислотность, отвечает за цвет продукта, а еще признан абсолютно безопасной добавкой во всех странах мира.

Что касается генетически модифицированной сои, которую многие потребители также опасаются встретить в полуфабрикатах, то можно с уверенностью сказать, что эти опасения беспочвенны. В России производители обязаны указывать на упаковке, содержит ли продукт ГМО, - и известные бренды всегда соблюдают это правило.