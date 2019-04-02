Московский байкер поймал семью корейцев, которые крали и продавали собак на мясо

Целую неделю московский байкер Сергей Лежнев пытался найти собаку своего брата. Шестилетняя русская борзая по кличке Эльма пропала 25 марта в Ступинском районе Московской области. Умная, дрессированная собака сама сбежать не могла, поэтому с первых дней главной версией было именно похищение. Пока хозяин клеил объявления с фото любимицы, его брат решил провести собственное расследование.

Версию о похищении подтвердили записи к камер видеонаблюдения, которые удалось получить в местном автосервисе.

- Расстраивать брата не стал, но кадры сходу развеяли все надежды найти собаку живой. Хорошо было видно, как женщина и двое мужчин азиаткой внешности схватили нашу Эльму и буквально запихнули беднягу в багажник автомобиля "Волга". Брат написал заявление в полицию, а я стал искать "героев" с видео своими силами, - рассказал "Комсомолке" Сергей Лежнев.

Объявляли ли полицейские машину похитителей в розыск, или так и не успели это сделать, до сих пор не известно. Но план "Перехват" от московских байкеров оказался эффективнее. Информацию о подозрительной "Волге" мотоциклисты передавали из уст в уста. Спустя неделю им удалось найти машину. Задержание оказалось делом техники. На своем "Харлее" Сергей заблокировал им дорогу и вежливо поинтересовался: "где же собака?"

- Это было 1 апреля в районе Симферопольского шоссе. Внутри автомобиля были те самые люди с видеозаписи. Оказалось , что это корейская семья с фамилией Пак: муж, жена и их 27-летний сын. Я сразу позвонил в полицию, чтобы передать им преступников, - рассказал байкер. - Пока полицейские ехали, они честно признались, что Эльмы уже нет в живых. Они продали ее своему корейскому товарищу на мясо.

Позже точно такие же показания подозреваемые дали в отделе полиции. Там выяснилось, что русская борзая Эльма далеко не единственная их жертва.

Ошейники от проданных на мясо собак похитители хранили как трофеи.

- Во время обыска была обнаружена женская сумка с 21 ошейником. Их они хранили в качестве трофеев. Собак похищали в Москве и области, убивали и продавали. Имя заказчика они пока не называют, - рассказал "КП" Сергей, который стал главным свидетелем следствия. - Уже в отделении полиции я сделал фото ошейников. Сейчас с их помощью мы пытаемся найти владельцев собак. Если Вы узнали ошейник своей пропавшей собаки, просто позвоните мне по телефону 89585656467.