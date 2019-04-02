2019-04-02T18:22:16+03:00
Происшествия

Московский байкер поймал семью корейцев, которые крали и продавали собак на мясо

Главной уликой стали ошейники убитых собак, которые они хранили в качестве трофеев
Анастасия ВАРДАНЯН
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Байкер Сергей Лежнев и кореянка Пак.Байкер Сергей Лежнев и кореянка Пак.
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Целую неделю московский байкер Сергей Лежнев пытался найти собаку своего брата. Шестилетняя русская борзая по кличке Эльма пропала 25 марта в Ступинском районе Московской области. Умная, дрессированная собака сама сбежать не могла, поэтому с первых дней главной версией было именно похищение. Пока хозяин клеил объявления с фото любимицы, его брат решил провести собственное расследование.

Версию о похищении подтвердили записи к камер видеонаблюдения, которые удалось получить в местном автосервисе.

- Расстраивать брата не стал, но кадры сходу развеяли все надежды найти собаку живой. Хорошо было видно, как женщина и двое мужчин азиаткой внешности схватили нашу Эльму и буквально запихнули беднягу в багажник автомобиля "Волга". Брат написал заявление в полицию, а я стал искать "героев" с видео своими силами, - рассказал "Комсомолке" Сергей Лежнев.

Объявляли ли полицейские машину похитителей в розыск, или так и не успели это сделать, до сих пор не известно. Но план "Перехват" от московских байкеров оказался эффективнее. Информацию о подозрительной "Волге" мотоциклисты передавали из уст в уста. Спустя неделю им удалось найти машину. Задержание оказалось делом техники. На своем "Харлее" Сергей заблокировал им дорогу и вежливо поинтересовался: "где же собака?"

- Это было 1 апреля в районе Симферопольского шоссе. Внутри автомобиля были те самые люди с видеозаписи. Оказалось , что это корейская семья с фамилией Пак: муж, жена и их 27-летний сын. Я сразу позвонил в полицию, чтобы передать им преступников, - рассказал байкер. - Пока полицейские ехали, они честно признались, что Эльмы уже нет в живых. Они продали ее своему корейскому товарищу на мясо.

Позже точно такие же показания подозреваемые дали в отделе полиции. Там выяснилось, что русская борзая Эльма далеко не единственная их жертва.

Ошейники от проданных на мясо собак похитители хранили как трофеи.

Ошейники от проданных на мясо собак похитители хранили как трофеи.

- Во время обыска была обнаружена женская сумка с 21 ошейником. Их они хранили в качестве трофеев. Собак похищали в Москве и области, убивали и продавали. Имя заказчика они пока не называют, - рассказал "КП" Сергей, который стал главным свидетелем следствия. - Уже в отделении полиции я сделал фото ошейников. Сейчас с их помощью мы пытаемся найти владельцев собак. Если Вы узнали ошейник своей пропавшей собаки, просто позвоните мне по телефону 89585656467.

Обнаруженные у семьи Пак ошейники.

Обнаруженные у семьи Пак ошейники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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