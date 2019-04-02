2019-04-02T18:14:10+03:00
Экономика

Стали известны спикеры Молодежного дня Арктического форума

В дискуссиях примут участие представители власти, научного и бизнес-сообществ
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Стали известны спикеры Молодежного дня Арктического форума.Стали известны спикеры Молодежного дня Арктического форума.
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Опубликованы спикеры деловой программы Молодежного дня. В дискуссиях на полях Форума примут участие представители власти, научного и бизнес-сообществ.

Модератором первой сессии деловой программы «Экологическая деятельность молодежи регионов Севера в интересах устойчивого развития» выступит заместитель Директора Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Фишкин. Среди выступающих: кандидат технических наук, доцент кафедры градостроительства Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Илья Дуничкин, Председатель комитета по природопользованию и экологии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Ильдар Неверов, Председатель подкомитета по развитию предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития регионов торгово-промышленной палаты РФ Ольга Штемберг.

Дискуссию по альтернативной энергетике возглавит вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Олег Нарайкин, среди выступающих – президент «Российского гидрометеорологического общества» Александр Бедрицкий и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В обсуждении перспектив освоения нефтегазовых месторождений в Арктике примут участие несколько представителей структур корпорации Газпром: спикерами выступят сотрудники ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «Газпромнефть-Сахалин». Модератор сессии – Александр Оганов, заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина».

Вопрос обеспечения Арктического региона молодыми профессиональными кадрами и создание подходящих условий для профессиональной и социальной самореализации молодежи будет поднят в рамках пленарной сессии «Арктика объединяет молодежь: возможности для самореализации и карьерного роста». Среди выступающих: первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; советник ректора Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Нина Вейсалова, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, Специальный представитель Президента РФпо международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» Артур Чилингаров. Инфраструктурное развитие региона в условиях Крайнего Севера – один из ключевых вопросов деловой повестки Форума. В поиске решений для полноценного обеспечения портов и Северного морского пути подъездными путями примут участие Советник аппарата Генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица, Директор по стратегии и развитию АО «Объединённая теплоэнергетическая компания» Антон Зубков. В рамках дискуссии «Поддержка молодежного предпринимательства Арктической зоны» участники обсудят создание единого механизма поддержки молодежных проектов по развитию региона. Ключевыми спикерами сессии заявлены Директор ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» Анатолий Зорин, заместитель Председателя Правительства Архангельской области Виктор Иконников, Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия) Александр Кондрашин и Вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Николай Остарков.

Важное место с учетом развития Северного морского пути и потребностей международных деловых партнеров играет подготовка квалифицированных кадров и развитие современной образовательной инфраструктуры в Арктическом регионе. Среди участников дискуссии по разработке социальной модели присутствия в регионе заявлены Председатель Совета общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» Лариса Пастухова, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия − страна возможностей» Антон Сериков, заместитель проректора по международной деятельности ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского» Екатерина Соколова.

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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