2019-04-02T19:09:01+03:00
Звезды

Влюбленная Алена Хмельницкая хвастается шпагатами "а-ля Волочкова"

Актриса поразила гибкостью и растяжкой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алена Хмельницкая.Алена Хмельницкая.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Алена Хмельницкая сделала шпагат стоя. Точно такие позы любит принимать балерина Анастасия Волочкова. Поклонники пришли от увиденного в неописуемый восторг и засыпали 48-летнюю актрису комплиментами.

"У всех утро, как утро. А я супергерой! (Ну и новый комбез конечно) День просто обязан теперь быть замечательным Чего и вам желаю!", - подписала фото Алена Хмельницкая.

Звезда российского кинематографа продемонстрировала идеальную растяжку. На снимках актриса принимала замысловатые позы и даже стоит на руках.

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48-летняя Алена Хмельницкая выглядит лучше всяких похвал
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Судя по фото успешная актриса и счастливая мама находится в прекрасной форме. У нее роскошная фигура, которой могут позавидовать многие 20-летние девушки. Впрочем, своим шпагатом она составила конкуренцию балерине Анастасии Волочковой. Танцовщица довольно часто демонстрирует шпагаты вниз головой.

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Анастасия Волочкова показывает шпагат на качелях
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Поклонники звезды восхищены спортивной формой 48-летней актрисы и засыпали ее комплиментами:"Просто шик", "Вы красотка!", "Точенная фигура!", "У меня чуть телефон из рук не выпал. Увидев Вас стоя на руках. Браво, круто!", "Восхищалась Вами раньше как прекрасной актрисой! Сейчас, подписавшись на Вас, я не перестаю Вами восхищаться как женщиной!", "Какая молодец!", "Мисс Совершенство!", "Вот это круто! Багира", "Какая стройняшка".

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Избранник младше Алены на 14 лет
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Стоит отметить, что после развода с режиссером Тиграном Кеосаяном актриса недолго была одна. Сейчас у Хмельницкой рядом есть человек, в которого она влюблена. Избранник значительно моложе артистки. Ему 34 года. Александр Синюшин - бизнесмен. Именно с ним знаменитость летала на Гоа в новогодние каникулы. Как рассказывала друзьям Алена, ее новый избранник очень быстро нашел общий язык с ее младшей дочерью Ксюшей. Мол, это было решающим аргументом для актрисы. Дескать, только после этого Хмельницкая согласилась на гражданский союз с Синюшиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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