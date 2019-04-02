Генпрокуратура опровергла слухи об удалении новости в рамках нового закона о госсимволах

Генеральная прокуратура России опровергла сообщения о том, что ее сотрудники впервые применило закон о неуважении к государственным символам, потребовав от ярославских СМИ удаления новости.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы к этой истории никакого отношения не имеем», — заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к госсимволам, потребовав от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новостного материала о граффити про президента России.

Напомним, в начале марта сообщалось, что Госдума приняла закон о штрафах за оскорбление госсимволов. Нарушителям закона грозит отключение сайтов и интернета, штрафы до 300 тысяч рублей и возможность административного ареста за оскорбление государственных символов и институтов по статье "мелкое хулиганство". Нарушителей ждет штраф до 300 000 рублей и административный арест на 15 суток.

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