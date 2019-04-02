Лучшие профессионалы среди студентов получили «золото»

«Я – профессионал» – один из основных проектов автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», которая была создана по инициативе президента Владимира Путина. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Олимпиада проводится второй раз. В этом сезоне на участие в ней поступило полмиллиона заявок от студентов со всей страны. Заочные и очные отборочные этапы, которые были проверкой не на эрудицию, а на профессионализм, продолжались несколько месяцев. В то же время студенты участвовали в дополнительных образовательных программах. Это были вебинары по олимпиадным направлениям, профильные зимние школы, он-лайн занятия и очные тренинги по гибким навыкам. Гибкие навыки – это внепрофессиональные компетенции, которые призваны помочь в работе.

И вот 2 апреля 2019 года в московском Центре международной торговли собрались золотые медалисты этого сезона.

-В этом году было подано более 500 тысяч заявок на олимпиаду «Я – профессионал». При такой жесткой конкуренции было почти невозможно пройти все этапы. Но вы это сделали! - поздравил победителей первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, - Это ваша победа, и она вам будет сильно помогать в жизни. Когда у вас будут возникать сомнения: « справлюсь ли я, преодолею ли я очередной вызов, который бросает жизнь?», вы вспомните, что делали уже невозможное, и, значит, невозможного для вас уже не существует!

Эти слова Сергея Кириенко вдвойне относятся к семи золотым медалистам, которые победили в двух олимпиадных дисциплинах, и втройне – к студенту Московского физико-технического института и Сколковского института науки и технологий Илье Фрадкину. Он единолично занял весь виртуальный пьедестал почета. В направлении «Арктические технологии» Илья взял золото, в направлении «Электроника и наноэлектроника» - серебро, а в направлении «Физика» - бронзу.

Право слово, такие профессионалы – на вес золота. Не случайно после церемонии награждения медалисты пообщались с HR-директорами компаний-партнеров олимпиады. Не исключено, что многие из них - уже «под прицелом» потенциальных работодателей.

Впрочем, на олимпиаду студенты шли не ради решения карьерных задач.

-Я хотел испытать свои возможности. Задания, как здесь, на других олимпиадах не видел, поэтому было очень интересно. Еще я здесь познакомился и пообщался с огромным количеством людей, благодаря чему понял, как интегрируются друг с другом разные сферы, - рассказал третьекурсник Владимирского государственного университета Максим Зимин, - Я учусь по специальности программная инженерия. Было командное задание, в котором надо было рассмотреть сильные и слабые стороны некоторых компаний. Я работал в команде с людьми разных специальностей. Например, был парень из строительного вуза, с которым мы смогли рассмотреть это дело с разных сторон, определить, где наши сферы пересекаются. Для меня, как айтишника, это был ценный опыт.

Дипломантами второй олимпиады стали 3472 студента и выпускника. Все они получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, попадут на стажировки в престижные компании. Золотые медалисты получат еще и денежные премии: 200 тысяч рублей в категории «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей – в категории «Магистратура».

-Наш президент не раз говорил, что каждый человек талантлив, а задача государства – помочь каждому гражданину страны как можно раньше нащупать, найти этот талант и максимально самореализоваться. Поэтому президент создал целую систему отбора и поддержки талантливых людей, которая начинается с образовательных центров «Сириус» «Артек», «Орленка», продолжается конкурсами для школьников, замечательным проектом студенческих олимпиад «Я – профессионал», грантами молодым ученым и специалистам, конкурсом управленцев «Лидеры России», - отметил Сергей Кириенко.