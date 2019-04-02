2019-04-02T19:18:16+03:00
Происшествия

Москвичка обвинила в изнасиловании члена совета директоров УАЗа итальянца Луку Маработтини

Однако к биографии девушки у полиции тоже есть вопросы
Анастасия ВАРДАНЯН
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Итальянца Луку Маработтини обвинили в изнасиловании. Фото Олег Золото + sollers-auto.comИтальянца Луку Маработтини обвинили в изнасиловании. Фото Олег Золото + sollers-auto.com
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На днях в столичную полицию обратилась 32-летняя москвичка. Девушка заявила, что ее изнасиловал гражданин Италии Лука Маработтини. Он оказался человеком весьма известным: член совета директоров и независимый директор ПАО «СОЛЛЕРС». Эта фирма занимается выпуском автомобилей УАЗ.

- По словам заявительницы, все произошло в его квартире на улице Поварской. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

На слово девушке верить не спешат. В квартире бизнесмена она действительно была. Но, скорее всего, все было по обоюдному согласию. По некоторым данным, она является представительницей древнейшей профессии. Конфликт между москвичкой и итальянцем мог возникнуть из-за денег. Проще говоря, клиент оказался недостаточно щедр.

При этом в деньгах подозреваемый точно не нуждается. Лука Маработтини родился и вырос в Италии. Головокружительную карьеру сделал в Лондоне, а в 2016-м году переехал в Москву. Появится ли в его биографии уголовное дело, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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