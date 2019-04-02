Звезда сериала «Адаптация» Питер Джейкобсон: «Верю ли я, что русские вмешивались в выборы в США? Да!»

Во вторник, 2 апреля, на канале ТНТ завершается показ второго сезона сериала «Адаптация», где американский шпион (Леонид Бичевин) пытается выведать производственные секреты «Газпрома», но по уши влюбляется в парикмахершу (Евгения Брик), и в итоге становится почти русским парнем - даже на ФСБ начал работать.

Адаптация. Новый сезон на ТНТ.На что готов пойти шпион ради настоящей любви? "Адаптация". Скоро!

Все это время направить ситуацию в нормальное шпионское русло пытается полковник ЦРУ Дойл Брансон. Для большей аутентичности на эту роль пригласили американского актера Питера Джейкобсона, известного по десяткам сериалов — в частности, в «Хаусе» он играл доктора Криса Тауба.

В «Хаусе» актер играл доктора Криса Тауба.

О своих впечатлениях о России Джейкобсон рассказал «КП». Кто бы мог подумать, что у него немножко русские корни и он учил русский язык в колледже.

- Мистер Джейкобсон, было удивительно увидеть вас в русском сериале. Вы же классный американский актер!

- Очень приятно слышать... Не знаю, насколько я классный актер, но совершенно точно - американский.

- Вас удивило это предложение? Почему вы согласились?

- Я очень удивился. Пожалуй, это самое удивительное предложение за всю мою карьеру. После того, как я больше узнал о сериале и о моем персонаже, обрадовался еще сильнее. Я никогда до этого не был в России. История моей семьи корнями уходит в Россию. В колледже я изучал американо-советские отношения и всегда мечтал приехать к вам. Мысль о том, что я буду единственным американцем на съемочной площадке, привела меня в восторг. Казалось, что впереди меня ждет настоящее приключение. Как можно было от такого отказаться?! Кроме того, на съемки первого сезона, я взял с собой отца. Мы прекрасно провели время.

- Когда вы приехали на съемки, ваши стереотипы о нашей стране были разрушены или подтвердились?

- В первый же мой вечер в Москве продюсеры пригласили меня в кафе «Пушкин», где было очень много еды и водки. Так что этот стереотип подтвердился моментально.

В американских фильмах мы часто видим, что русских показывают очень серьезными и недружелюбными. Этот стереотип был разрушен. Вся съемочная группа и вообще все, с кем я встречался, были доброжелательными и приветливыми. Также я не видел ни одного медведя, не было снега, и ни один человек не обратился ко мне «товарищ».

После двух сезонов мне кажется, что я чуть лучше узнал Москву, много где побывал. Больше всего я люблю просто гулять по городу. Очень хочу съездить в Петербург, увидеть Сибирь, Каспийское море.

Дважды я ходил на балет. Большой театр меня поразил – потрясающее место! Еще я был на футбольном стадионе «Локомотив», когда определился чемпион России, ходил в театр на прекрасную постановку шекспировских «Ромео и Джульетты». Некоторые проспекты поразили своей шириной. А еще я полюбил московское метро.

- Как долго длились съемки? Как вам наша съемочная группа?

- В первом сезоне у меня было шесть съемочных дней, а во втором около десяти. Съемочная группа была превосходна. Все такие дружелюбные, добросердечные и готовые помочь в любой момент... При этом они делают невероятно тяжелую работу, в то же время получая от нее удовольствие. Я просто обожаю эту группу.

- Выучили ли вы какие-либо русские слова?

- Я ведь год учил русский, когда учился в колледже, но уже ничего не помню. Разве что кириллический алфавит. Я все еще полагаю, что могу «читать» по-русски, но увы - ничего из того, что читаю, не понимаю. Жаль, что я не могу разговаривать на вашем языке. Хорошо, что помню хотя бы какие-то основы! Так что со мной рядом почти постоянно находилась переводчица. Она совершенно замечательная, и все же на съемочной площадке могут возникать моменты, когда я ищу режиссера, и мы с ним... общаемся вообще без использования русского или английского, как могут общаться между собой два артиста.

- В сериале вы играете роль американского шпиона, полковника ЦРУ. Как вы считаете, страны могут существовать без шпионов?

- Конечно, некоторые страны могут. Но у США и России давняя, продолжительная и напряженная история взаимного шпионажа. ЦРУ и ФСБ никуда не денутся.

Питер Джейкобсон на съемках "Адаптации".

- Правительства России и США не очень-то ладят в последнее время. По вашему мнению, когда Вашингтон и Москва станут друзьями?

- Надеюсь, мы начнем определять и прорабатывать области общих интересов наших стран (в политическом, экономическом, социальном планах и т.д.). Но этого не произойдет, пока мы не начнем доверять друг другу.

- Вы верите, что в 2016-м русские вмешивались в выборы президента США?

- Да.

- Ваш персонаж в сериале очень умный и добрый. Его подчиненный Эштон, которого сыграл Леонид Бичевин, вообще красавчик и симпатяга, как считают женщины. Вы не думаете, что россияне полюбят американских шпионов после такого сериала? Кстати, как вам работалось с Леонидом?

- Леонид потрясающий. Он прекрасный актер, и с ним приятно работать. Надеюсь, в следующем сезоне у нас будет еще больше совместных сцен. И если у США появится больше привлекательных и веселых шпионов - таких как Эштон, вполне вероятно, что наши страны смогут подружиться. Почему нет?

- Что вы увезли в Америку в качестве русского сувенира для ваших друзей и семьи?

- Я привез домой несколько вещей с доброй советской символикой – стопки с Лениным, Сталиным и Брежневым, шляпы, значки. Хотя моей семье, по-моему, больше всего понравились кофейные кружки с Путиным. Я уехал из Москвы прошлым летом, за неделю до начала чемпионата мира по футболу. Это было очень досадно, хотя мне все же удалось купить несколько футболок и других сувениров с символикой чемпионата. А в следующий раз я надеюсь купить красивый самовар для столовой моего дома в Нью-Йорке.