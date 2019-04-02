Шесть популярных, но безнадежно устаревших методов лечения

На заре развития медицины лекари прибегали к таким методам лечения, которые иначе как варварскими сейчас не назовешь. Да что там на заре - еще в начале 20 века многие заболевания лечили с помощью лоботомии (иссечение одной из долей головного мозга). За изобретение этого метода лечения психических расстройств португальский ученый Эгаш Мониш в 1949 году получил Нобелевскую премию. Но к середине 50-х годов широчайшее применение лоботомии быстро пошло на спад из-за большого количества побочных эффектов операции, увечьях, смертельных исходах, развитии эпилепсии.

И если вам кажется, что все это - в далеком прошлом, то что скажете о популярных совсем недавно способах поправить здоровье, которые признаны не актуальными прямо сейчас.

Витамин С при простуде

Подкрепись витаминками - советуем мы простуженным близким и протягиваем цитрусовые или аскорбинки. Витамин С стал популярным средством для профилактики и лечения простудных заболеваний в 70-х годах прошлого века.

Однако при здравом рассмотрении оказалось, что несмотря на широкое применение доказательств его эффективности не существует.

И в 2007 году ученые решили этот пробел ликвидировать и стали выяснять, влияет ли прием 200 мг и более витамина С после начала заболевания на частоту, длительность и тяжесть ОРВИ. Были изучены материалы исследований за 60 летний период.

Никакого влияния витамина С на длительность или тяжесть болезни ученые не выявили!

Витамин С всего лишь укорачивал продолжительность заболевания – на 8% у взрослых, и на 14% у детей. Это означает: если взрослый пациент болел простудой 12 дней в году, то принимая высокие дозы витамина С он будет болеть 11.

Эффективность витамина С в снижении симптомов ОРВИ изучалась в 7 различных исследованиях. Результаты показали, что эффективность витамина не выше, чем у плацебо.

Банки

Еще каких-нибудь лет 40-50 назад банки считались эффективной процедурой для лечения бронхита, пневмонии и простуды. Банки разогревали, присасывали к коже - под ними создавался вакуум. Считалось, что это улучшает кровоток в тканях и быстрее излечивает от воспаления. Однако подтвердить это клинически никто так и не собрался.

К тому же, обнаружилось, что применение банок противопоказано людям с заболеваниями крови, сердца, аутоиммунными нарушениями. А еще сколом стеклянной банки можно порезаться...

В настоящее время медицинские банки используются исключительно для массажа. Они уже давно не стеклянные, а пластиковые. Но метод работы тот же - создание вакуума. И противопоказания - те же.

Горчичники

Еще одно популярное в советские времена лечебное средство. Чаще всего горчичники использовали при инфекциях нижних дыхательных путей - бронхитах, пневмонии. Считалось, что они помогают при сухом затяжном кашле.

Горчичники оказывают местное раздражающее действие. Механизм действия заключается в выделении адреналина в ответ на раздражение. Адреналин в свою очередь усиливает кровообращение и питание в тканях и внутренних органах. А это в свою очередь должно снижать процессы воспаления.

Однако эффективность этого метода не доказана ни в одном клиническом исследовании. А содержащиеся в горчичниках вещества являются сильными аллергенами и вызывают раздражение кожи. Горчичники противопоказаны аллергикам, а больным с бронхиальной астмой, при заболеваниях кожи, больным с туберкулезом и онкологическими заболеваниями. Кроме того, их нельзя ставить при температуре выше 37 С. В общем, рисков и противопоказаний много, а эффект совсем не очевиден.

Анальгин

Метамизол натрия или как мы его называем, анальгин был изобретен в середине прошлого столетия. Прогрессивное на тот момент средство позволяло избавиться от боли, показывало отличные жаропонижающий и противовоспалительный эффекты.

Сегодня этот всем известный обезболивающий препарат вызывает много вопросов. При неправильном применении он может нанести вред здоровью и в ряде европейских стран попросту запрещен из-за аллергенности и побочных эффектов. Если соберетесь его выпить, ознакомьтесь с противопоказаниями. В любом случае, принимать препарат стоит только для кратковременного эффекта.

Длительный прием анальгина может спровоцировать:

Понижение числа лейкоцитов и тромбоцитов в крови;

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы;

Снижение иммунитета и т.д.

Лучше заменить анальгин на другие, более безопасные с точки зрения современной медицины, препараты. Например, на основе ибупрофена, парацетамола. Они также избавляют от боли и снижают температуру.

Мышьяк для зубов

Для того, чтобы убить нерв в зубе, еще лет 20 назад использовали мышьяк. Через пару дней при повторном посещении стоматолога мышьяк удаляли и чистили каналы. (Современные методики позволяют чистить каналы и вылечить зуб за одно посещение).

А ведь мышьяк - это клеточный яд. И кроме нервов он разрушает твердые ткани зуба. Если мышьяк задерживался дольше положенного срока, например, из-за неявки пациента, вместо лечения приходилось прибегать к удалению. Если мышьяк случайно попадал на слизистую, мог начаться некроз.

А самое главное - залеченный с помощью мышьяка зуб обычно все равно мог прослужить недолго. Яд истончал стенки зуба, делал их хрупкими. И через несколько лет приходилось (и приходится до сих пор) ставить в этом месте коронку.

Сосудосуживающие средства при насморке

Сосудосуживающие капли для носа появились еще в первой половине 20 века. Их часто используют для самолечения. И совершенно зря.

При насморке сосуды в носу расширены, слизистая отечна. Это вызывает заложенность носа. Капли сужают сосуды, устраняют отек и дыхание восстанавливается.

В инструкции ко всем сосудосуживающим каплям указано, что применять их можно не дольше 3-5 дней. Но кто читает эти предупреждения!

Если длительно пользоваться каплями, развивается привыкание. Сосуды перестают реагировать на действующее вещество и для того, чтобы снять заложенность, требуется все большее количество лекарства. При этом слизистая оболочка раздражается. Это может вызывать ее разрастание, образование полипов. В этом случае без хирургического лечения уже не обойтись.

Кроме того, сосудосуживающие капли могут вызывать побочные эффекты. Постоянное химическое воздействие на слизистую носа ухудшает обоняние, снижает иммунитет. Они могут негативно влиять на сосуды мозга, вызывать головные боли, раздражительность.

По современным стандартам лечения врачи при насморке рекомендуют пользоваться спреями с содержанием кортикостероидов, делать промывание носа морской или соленой водой.