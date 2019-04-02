2019-04-02T19:56:53+03:00
Общество

Владимир Колокольцев встретился с корейским коллегой Цой Бу Иль

Главы правоохранительных ведомств обсудили актуальные направления взаимодействия
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев встретился с коллегой из КНДР Цой Бу Илем Фото: пресс-служба МВД РФВладимир Колокольцев встретился с коллегой из КНДР Цой Бу Илем Фото: пресс-служба МВД РФ
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Во вторник министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с Министром народной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики Цой Бу Илем.

"Владимир Колокольцев констатировал наметившуюся активизацию контактов по линии правоохранительных органов России и КНДР и эффективное взаимодействие, подкрепленное конкретными фактами розыска и выдачи преступников. Глава МВД России отметил высокий уровень и доверительный характер двустороннего политического диалога, заверил северокорейского коллегу в намерениях продвигать сотрудничество в различных сферах, не затронутых международными санкциями", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Российский министр напомнил об уникальном опыте сотрудников МВД России, которых иностранные коллеги ставят в пример, когда кто-то затрагивает вопросы обеспечения безопасности крупных спортивных соревнований. У российских полицейских действительно есть чему поучиться: во время чемпионата мира по футболу 2018 года подразделения МВД России провели масштабную работу по обеспечению безопасности мероприятия.

Колокольцев в Пхеньяне возложил венки к памятнику руководителям Северной Кореи и Монументу Освобождения. В ходе официальных мероприятий руководители правоохранительных ведомств договорились о тесном сотрудничестве по разным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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