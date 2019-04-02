Во вторник, 2 апреля, Пресненский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об аресте Гугаева Хусейна, водителя такси, который в минувшее воскресенье сбил сотрудника ГИБДД. В суде он прятал лицо от журналистов, но на вопросы все-таки ответил. Сразу скажем, правды в его интервью не много.

- Почему Вы ездили без прав?

- Права были!

- В каком состоянии вы сели за руль?

- Нормальное было состояние!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/700845" frameborder="0"></iframe> В Москве арестовали таксиста, который сбил сотрудника ГИБДД.За решеткой он пробудет как минимум до 31 мая

На самом деле таксист был лишен водительского удостоверения, а экспертиза подтвердила у него состояние наркотического опьянения. Доводы обвинения оказались весомыми.

- Принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении на срок до 31 мая, - сообщили "КП" пресс-секретарь Пресненского районного суда.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по части второй статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". 25-летнему таксисту грозит до четырех лет лишения свободы.

- Сотрудник полиции по-прежнему находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Во время проведения следственных действий обвиняемый пояснил, что не видел его на дороге, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

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