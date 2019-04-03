СКА - ЦСКА 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Гагарина по хоккею. Финал конференции Запад

Битва двух топ-клубов Западной зоны КХЛ давно является украшением всех поединков Лиги. В четвертой игре серии, которая пройдет в Санкт-Петербурге, СКА примет ЦСКА. После трех встреч московский клуб ведет со счетом 2-1. В четвертой игре есть шанс сделать счет в серии до четырех побед равным. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи СКА - ЦСКА 3 апреля 2019.

Статистика личных встреч СКА - ЦСКА 3 апреля 2019

В чемпионатах КХЛ команды сыграли между собой 67 встреч. 19 побед в основное время на счету ЦСКА, 30 - у СКА. 8 побед в овертайме - у ЦСКА, 6 - у СКА. 1 победа по буллитам у ЦСКА, 3 - у СКА. Ничьих никогда не было. Последняя игра регулярного первенства 22 декабря в Санкт-Петербурге завершилась победой ЦСКА со счетом 4:1.

Прогнозы на матч СКА - ЦСКА 3 апреля 2019

В этой игре трудно назвать однозначного фаворита.

Трансляция матча СКА - ЦСКА 3 апреля 2019

Трансляция матча СКА - ЦСКА 3 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.