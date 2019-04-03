Локомотив - Ростов 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка России по футболу

В Москве в среду, 3 апреля, начнется двухматчевая битва за выход в финал Кубка России по футболу 2018/2019 годов. "Локомотив" на своем поле примет ФК "Ростов". Опытный кубковый боец, столичный "Локо", сыграет против победителя Кубка страны 2014 года. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Ростов 3 апреля 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Ростов 3 апреля 2019

Эти две команды еще никогда в истории не встречались в матчах Кубка России по футболу. А в целом же в чемпионатах России "Локомотив" и "Ростов" играли между собой 49 раз - 29 побед на счету "Локомотива", 5 - у "Ростова", еще 15 встреч завершились вничью.

Прогнозы на матч Локомотив - Ростов 3 апреля 2019

"Локомотив" - номинальный фаворит игры против "Ростова".

Трансляция матча Локомотив - Ростов 3 апреля 2019

Трансляция матча Локомотив - Ростов 3 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:30 по московскому времени.