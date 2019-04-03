Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата Испании по футболу

"Валенсия" Дениса Черышева в этом сезоне смотрится не столь уверенно, как в том году. Однако все таки может задать взбучку топ-клубам Испании. В активе этой команды есть 2-2 с "Барселоной" в гостях и теперь в поединке 30 тура команда сыграет против "Реала" на своем поле. Как бы то ни было, третья команда Испании едет в гости к седьмому клубу страны. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019.

Статистика личных встреч Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019

"Валенсия" и "Реал" сыграли между собой в чемпионатах Испании 167 игр. 87 поединков - за "Реалом", 44 - за "Валенсией", а остальные 36 поединков завершились вничью. 1 декабря 2018 года в поединке первого круга "Реал" победил "Валенсию" со счетом 2:0.

Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019

"Реал" - фаворит игры против "Валенсии".

Трансляция матча Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019

Трансляция матча Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 22-25 по московскому времени.