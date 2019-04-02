2019-04-02T22:57:04+03:00
Спорт

"Атлетико" победил "Жирону" 2:0 и остался вторым в чемпионате Испании

Голы у мадридского клуба забили Годин и Гризманн
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Гризманн забил победный гол у "Атлетико".Гризманн забил победный гол у "Атлетико".Фото: REUTERS
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В среду, 2 апреля, прошел матч 30 тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге. Мадридский "Атлетико" принимал на своем поле "Жирону" и добился победы со счетом 2:0.

Голы в этой игре были забиты в конце поединка. Сначала на 76-й минуте счет в поединке, который проходил на стадионе "Ванда Метрополитано", открыл Диего Годин. Для него этот гол - третий в нынешнем сезоне. А вот уже в компенсированное время лидер атак "Атлетико" Антуан Гризманн закрепил преимущество хозяев поединка, сделав счет 2:0.

"Атлетико" выиграл у "Жироны" и теперь с 62 очками - по-прежнему на втором месте в чемпионате Испании по футболу. А вот "Жирона" - на 13-й позиции и у нее 34 очка.

В субботу, 6 апреля, в чемпионате Испании пройдет интересный поединок. Мадридский "Атлетико" поедет в гости к "Барселоне", где сыграет поединок 31 тура на "Камп Ноу" против каталонцев. У них пока что одна игра в запасе и 7 очков отрыва от команды Диего Симеоне.

В этот же день, 6 апреля, "Жирона" дома сыграет против "Эспаньола".

ИСТОЧНИК KP.RU

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