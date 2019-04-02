2019-04-02T23:31:31+03:00
Звезды

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Актёра удивили комментарии в соцсетях
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алексей Панин.Алексей Панин.Фото: Личный архив
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Алексей Панин пожаловался своим подписчикам в Инстаграме на хейтеров.

Артист вспомнил, как прочитал комментарии под некрологом, посвященным актрисе Наталье Крачковской.

- Я не поверил своим глазам, - высказался в своём Инстаграме Панин. - Кроме добрых слов в адрес покойной актрисы, там было огромное количество гадостей. Откуда столько злости! Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!

Актёр возмутился, что его посты, посвящённые благотворительности и помощи детям, остаются без внимания прессы и подписчиков.

- Они оставляют сотни тупых комментариев, а глядя в глаза умирающей девочке, которой нужна помощь, делают вид, что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя, — написал в своём Инстаграме актёр.

Мы дозвонились до Панина и поинтересовались, почему он решил разразиться гневной тирадой именно сейчас, ведь Натальи Крачковской нет с нами уже три года.

— Про Наталью Леонидовну я вспомнил, потому что до сих пор перед глазами те жуткие комментарии, которые оставили люди под ее некрологом, - сказал в интервью «КП» Панин. - У меня волосы на голове встали дыбом. Человека ещё не закопали, а полилась такая грязь. Такое впечатление, что сумасшедший дом выпустили на прогулку. Зачем говорить гадости о великих людях? Такое ощущение, что какой-то отдел сидит в подвале, стая озлобленных собак, которым хочется облить покойников, меня, Волочкову, Джигурду, Башарова грязью.

Я сутками пытаюсь поднять народ, чтобы собрать деньги для девочки с пороком сердца, но прессе на это плевать. Но как только Алексей Панин написал что-то скандальное, пристыдив скудоумных, злобных комментаторов, сразу мне звонят журналисты. Что я плохого сказал? Кого я обидел? Тут даже комментировать нечего. Видимо, злобным уродцам неприятны мои слова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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