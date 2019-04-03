Москвичи могут зарабатывать на своем доме

УКРАЛИ ПОДВАЛ

Множество россиян лишились своего законного добра. И даже не знают об этом. Что пропало? Общедомовое имущество. По закону все собственники квартир в здании имеют равные права на подвалы, лестничные клетки, мансарды и так далее. На практике некоторые из этих помещений часто оказываются в чужих руках. Их сдают в аренду непонятные личности и фирмы, зарабатывая миллионы. Возьмем для примера типичную хрущевку на юго-востоке Москвы (район Люблино, Таганрогская улица). Под кирпичной 5-этажкой есть большой подвал с трубами. Но между трубами нашлось много свободного места, которое сейчас сдается под склады и разные точки выдачи заказов.

Площадь коммерческого подвала - 700 квадратов. Ежемесячная аренда стоит 400 рублей за квадратный метр. То есть за год набегает 3,3 млн рублей. В доме 80 квартир, значит, на каждую приходится по 42 тысячи рублей годового дохода со сдачи подвала в аренду. Но людям деньги не достались, общедомовое имущество здесь перешло в частные руки. Волосы начинают шевелиться на голове, когда думаешь, сколько денег проходит мимо карманов горожан в масштабах мегаполиса.

- Площадь сдаваемых в аренду подвалов жилых домов - 2 млн квадратных метров, - рассказал «КП» директор по риэлторской деятельности группы компаний «Простор» Роман Вихлянцев. - Аренда одного квадрата от 300 рублей.

По данным риэлторов, средняя цена аренды квадратного метра в московском подвале в течение месяца - 700 руб. То есть подвалы и мансарды приносят своим владельцам 1,4 млрд руб. в месяц! 16,8 млрд в год. Конечно, не у каждого жилого дома в Москве есть пригодное для коммерции общедомовое имущество. Таких зданий в городе около 5 тысяч.

ПРИБЫЛЬ - НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Слава богу, мы живем в правовом государстве, поэтому любую несправедливость можно оспорить в суде. Даже сворованный подвал люди возвращают. К примеру, общее имущество получили назад жильцы столичного дома № 15 по Фурманному переулку (Басманный район).

- Мы нашим подвалом начали заниматься еще в 2005 году, - рассказала «КП» председатель правления ТСЖ «Дом на Фурманном» Татьяна Лебедева. - Всем надоело, что по подъезду постоянно ходят какие-то непонятные личности. Подземные помещения занимали ЧОП, склад лекарств, офисы.

Людям понадобилось 3,5 года, чтобы доказать свое право на общедомовое имущество. Власти до последнего не хотели отдавать подвал. Теперь одна его половина занята спортзалом для жителей дома, библиотекой и залом собраний. Оставшиеся 250 квадратных метров сдаются коммерсантам по 1000 руб. за квадрат. Выходит, в год дом зарабатывает 3 млн руб. - деньги идут на оплату коммунальных услуг и благоустройство, люди платят за ЖКУ гораздо меньше.

Другой пример возврата общедомового имущества был в подмосковном поселке Развилка. В 2011 году местная администрация получила в собственность подвал дома № 44. Чиновники начали собирать деньги с коммерсантов, арендовавших там помещения. Прелесть в том, что к этому моменту у бизнеса, занимавшего подвал, уже были договоренности с ТСЖ дома. Дом не брал деньги за аренду подвала, но требовал, чтобы бизнес оплатил ремонт коммуникаций - местная управляющая компания годами не чинила трубы. Суд у администрации Развилки получилось выиграть за год. Но еще два года Росреестр отказывался перерегистрировать собственника подвала. Пришлось с ним судиться отдельно. Теперь дом ежегодно зарабатывает 2,3 млн руб. на своем подвале. Деньги идут на оплату охраны, шлагбаумов и камеры наблюдения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Москва и Петербург начали добровольно отдавать общедомовое имущество.

- Правительство Москвы решило упростить процедуру передачи городских помещений, обладающих признаками общедолевого имущества, собственникам жилья. Ранее помещения передавались владельцам квартир только в судебном порядке, - сообщили в Фонде капремонта многоквартирных домов.

Столичная администрация сообщает о 350 объектах площадью 47 тыс. квадратов, возвращенных домам. К сожалению, все это не касается помещений, которые успели продать частникам.

В Петербурге власти отдали 700 объектов площадью 70 тыс. квадратов.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Налом деньги получить нельзя

Фишка наших законов: получать выгоду от общедомового имущества жильцы могут, но поделить деньги и забрать наличными нельзя. Средства можно потратить только на сам дом или общие цели. Обычно деньги идут либо на какой-нибудь текущий ремонт, либо на уменьшение коммунальных платежей.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как вернуть подвалы и чердаки?

Общественная организация «ЖКХ Контроль» создала инструкцию для тех, кто хочет вернуть общедомовое имущество.

- Первый шаг: создайте ТСЖ. Это усилит позицию жильцов в суде. Иск будет уже не просто от группы инициативных жильцов, а от всех собственников. Да и деньги собирать проще будет - адвокаты, экспертизы требуют средств.

- Второй шаг: узнайте, кому принадлежит подвал. Это делается в территориальном управлении Росреестра. За 300 рублей ведомство в течение трех рабочих дней делает выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В документе будет указано, когда подвал перестал быть общедомовым имуществом, кто теперь его собственник.

- Третий шаг: иск в суд. Лучше всего сразу обращаться в Арбитражный суд. Практика показывает, что там и юристы опытнее, и решения в пользу простых людей выносятся чаще. Нужны хорошая подготовка и опытный адвокат.

- Надо приготовиться, что суды могут растянуться на несколько лет, - рассказал «КП» эксперт «ЖКХ Контроля» Андрей Пинчуков. - Вероятно, придется делать экспертизу, подтверждающую, что подвал или чердак действительно являются общедомовым имуществом.

Возможно, придется выложить несколько десятков тысяч рублей на спор в суде. Потом, правда, проигравшая сторона должна будет компенсировать эту сумму. И в любом случае коммерческая сдача подвала быстро окупит любые судебные издержки.

- Если муниципалы не успели продать общедомовое имущество в частные руки, можно попробовать убедить их добровольно отказаться от подвала, - говорит Пинчуков. - Не сразу, но власти уже способны отдать помещение дому, не прибегая к судебному разбирательству.

КСТАТИ

Стены тоже умеют приносить выгоду

Вешать большие баннеры, наносить рекламные граффити на дом без согласия жильцов тоже нельзя. Реклама на стенах домов - еще одна статья, на которой могут заработать люди. Причем в отличие от владельцев украденных подвалов рекламщики гораздо легче идут навстречу.

- Первый шаг: написать в ведомство, отвечающее за городскую рекламу. Нужно узнать, кто дал разрешение на размещение объявления. Хоть с жителями этот вопрос не обговаривают, но власти не дают бизнесу вешать свои баннеры просто так.

- Второй шаг: идем в суд. Узнав, чья реклама, можно подать иск на неправомерные действия. Фемида взыщет с бизнеса упущенную выгоду в пользу жителей дома. Ведь рекламщики на баннере зарабатывали.

- Третий шаг: договариваемся с рекламщиками. В большинстве случаев баннеры вешают через агентства. Разные дома рекламщики застолбили давным-давно. Достаточно сказать агентству, что теперь ему придется платить дому за пользование стеной.

Доходы не такие, как с подвала, но 20 - 30 тысяч в месяц на дом лишними не будут. За эти деньги можно нанять садовника, который сможет поддерживать газон у подъездов в идеальном состоянии.

- В Костроме ТСЖ дома 24 по Советской улице напрямую заключило договор на вывеску с коммерсантом, занимающим помещение в подвале. Бизнес платит по 2 тыс. руб. в месяц за свою рекламу на фасаде, - рассказал Пинчуков.