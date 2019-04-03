Индейцы против буденновцев: вспоминаем игрушки из нашего детства

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в программе «Дежавю» (23.05) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

Сказать, что игрушек у нас не было, - значит сказать неправду. Но у современных детей их в разы больше. Может быть, поэтому игрушки прошлого навсегда остались в нашей памяти.

Мы попросили радиослушателей назвать по-настоящему культовые игрушки из их детства. Вот какой рейтинг получился.

ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК

Пистолет с пистонами

О, этот щелкающий звук выстрела и серный запах! Иногда даже пистолетов не надо было. Ленты пистонов хватало для увлекательного времяпрепровождения. Можно было шарахнуть по свернутой ленте камнем. А можно каждый зарядик аккуратно расковыривать иголочкой до его воспламенения.

Фото: avito.ru

Солдатики

Иногда кони лишались хвоста. Но боеспособности пластмассовой армии это не угрожало. Фото: avito.ru

Большие и маленькие. Металлические и пластмассовые. Чем больше было солдатиков, тем серьезнее баталию можно было устроить. Иногда на одном поле боя уживались индеец с ирокезом, который сжимал нож, матрос с гранатой и всадник-буденновец с обнаженной шашкой в руке.

Фото: avito.ru

Металлический конструктор

Внушительная коробка, в которой умещалось множество деталей: планки, колеса, винты, гайки. Ко всему этому богатству прилагалась книжка с инструкцией по сборке - от простых моделей к более сложным.

Красный конь

Пластмассовая лошадь на колесиках была у многих дошкольников и, по сути, являлась легкой альтернативой велосипеду. На этой лошади можно было передвигаться, отталкиваясь ногами от асфальта, или попросить кого-нибудь, чтобы он возил тебя, толкая скакуна сзади или везя за уздечку. У красного коня была главная фишка - колечко около шеи. Потяни за него - и услышишь бодрое ржание.

Фото: avito.ru

ЧТО ЕЩЕ

- Немецкая железная дорога

- Игра «За рулем»

- Пистолет с присосками

- Труба-калейдоскоп

- Юла

- Ванька-встанька, или неваляшка

ДЛЯ ДЕВЧОНОК

Куклы

Обязательно среди игрушек была Она - большая кукла. Желательно 70 - 80 см в высоту. И обязательно, чтобы говорила «мама» и глаза закрывала. Ну и было бы неплохо, если она будет производства ГДР, хотя и наши иногда попадались очень приличные.

Такая кукла покупалась надолго. Ее расчесывали (часто - маминой расческой), выводили гулять и даже делали макияж - либо фломастерами, либо краской, а после этого куклу еще и купали. У каких кукол, как правило, первым отказывал голос. Все покачивания вперед-назад приводили к полному фиаско. Но потеря голоса если и была потерей, то небольшой. Куда сложнее было с нарядами. Кукла продавалась в стандартном платье, и никаких дополнительных аксессуаров не предполагалось. И тогда девочки начинали шить платья самостоятельно, а некоторые даже осваивали швейную машинку.

Обязательно среди игрушек была Она - большая кукла. И обязательно, чтобы говорила «мама» и глаза закрывала.Фото: ТАСС

Наборы «Юный повар», «Юный доктор» и другие

Так как главной игрой девочек были дочки-матери, то и сопутствующие товары для этого нужны были бытовые. Если игралось про то, что нужно гостям приготовить угощение, доставался «поварской» набор. Если вдруг какой-то гость заболевал, вместо чайников и кофейничков проявлялся докторский чемоданчик.

Фото: avito.ru

Роль гостей в таких играх выполняли, как правило, игрушки, которые девчонкам покупались чаще, чем мальчишкам. Плюшевые зайцы, медведи и пр. Они рвались, из них сыпались кусочки поролона. Через какое-то время вместо глаз-бусинок появлялись пришитые пуговицы - эти куклы сидели под дождем и падали в грязь, стирались, сушились и наконец окончательно теряли свой презентабельный вид, что, впрочем, не мешало им оставаться любимыми игрушками.