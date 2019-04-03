Учителя, живущие в сети

- Если бы физику в школе преподавали, как ее рассказывают в «Смешариках», я бы была отличницей! - как-то сказала моя знакомая, у которой тоже двое пацанов. Обсуждали мы, как же изменились по сравнению с нашим временем возможности образования у современных отроков. И, признаться, немного завидовали своим детям. Вот рассказываю я сыну, к примеру, про круговорот воды в природе. И тут же могу поставить ему ролик из интернета на эту тему. Он увидит все в разрезе, нарисованным и снятым на видео во всех ракурсах, под музыку или комментарий веселого ученого в смешных очках. Учиться теперь стало намного проще. Тем более что примерно лет до 11 - 12 дети по своей природе дико любопытны и главное - заинтересовать их.

- Детям все интересно, - говорит психолог Аделия Мизитова. - Их мозг работает и обрабатывает информацию в два раза активнее, чем мозг взрослого. Причем взрослый организм направляет на функционирование мозга 20% потребляемого кислорода, а детский - целых 50%. То есть мозг ребенка заточен на обучение. Но очень важную роль играет форма подачи материала. Детям надо, чтобы было не монотонно и не скучно.

Спасибо техническому прогрессу, новые и увлекательные формы подачи школьного материала теперь доступны повсеместно. Позитивные образовательные ролики теперь делают даже учителя и ученики-отличники, снимая на мобильный телефон и выкладывая свое творчество в сеть.

Мы собрали пятерку лучших ресурсов, где можно бесплатно подтянуть ребенка практически по любому предмету, не прибегая к помощи репетиторов.

Математика

YouТube, «100 лекций по математике для детей. Алексей Савватеев», для детей от 11 лет.

Чтобы подтянуть какую-то определенную тему или разобраться с одним типом ошибок, в Ютубе достаточно забить, что вам, собственно, нужно. Например, «что такое косинус» - вывалится куча роликов самого разного формата, где все разъясняется более-менее доступно.

А для тех ребят, кто хочет глубоко понимать суть математики или даже видит себя в будущем в этой науке - отличный курс «100 лекций по математике для детей. Алексей Савватеев». Мужчина с мелом в руке у обычной доски разбирает темы, отвечает на вопросы класса - до таких глубин никакая учительница на обычном уроке просто не докопается.

Химия, биология

YouТube, канал CHILDRENscience, для детей от 7 до 16 лет.

В нем уже накопились ролики по всем самым интересным научным дисциплинам - физиология человека, эволюция, окружающий мир, зоология, биология, химия. И для начинающих естествоиспытателей (например, по темам «Окружающего мира» за 1-й класс), и для тех, кто уже собирается поступать в вуз. Рассказ ведет очень симпатичный учитель - подчеркнуто дружелюбный и располагающий к себе, обращается к зрителям «коллеги», а каждый тезис наглядно иллюстрируется. Рассказывает он так приятно, что когда мы с сыном на него только наткнулись, то на одном дыхании просмотрели вместе сразу шесть уроков. Кстати, здесь и родители тоже могут узнать много нового и интересного о мире, в котором живут.

Физика

YouТube, в поиске задать «Павел Виктор из Ришельевского лицея», для детей от 13 лет.

Полноценные традиционные уроки физики у старинной доски. Спокойный, уважительный тон преподавателя, очень приятно даже просто слушать. Под каждым видео сотни восторженных комментариев. Один парень, к примеру, написал: « Физику школьной программы выучил почти с нуля за 9 месяцев, и это благодаря этому учителю. Сдал на 87 баллов».

Иностранные языки

YouТube, задать в строке поиска «Улитки Квик», для детей от 4 лет.

Курс английского для младших школьников - язык можно учить с кудрявым логопедом в широкой шляпе и двумя улитками по фамилии Квик. Подходит и самым младшим школьникам, и детям, которые не учат английский, но кому нужны занятия с логопедом.

YouТube, Надежда Счастливая, для детей от 14 лет.

Старшеклассникам английский разговорный можно неплохо подтянуть по урокам юной преподавательницы Надежды Счастливой, которая четко объясняет «секретные» техники понимания английской речи, параллельно пишет наглядные примеры. Все советы действительно работают. А основные разборы английских фраз происходят на примерах фильмов, песен и т. д.

YouТube, «Нескучный итальянский», для детей от 14 лет.

Итальянскому языку на собственном канале учит преподаватель русского языка для итальянцев Татьяна Аблясова. Уже 16 лет она живет в Италии. Сначала запустила канал изучения русского для итальянцев, но русскоговорящие зрители возмутились и потребовали чего-нибудь такого же веселого для тех, кто изучает итальянский. Канал подходит для старших школьников и взрослых.

YouТube, Гаяне Хачатурян, для детей от 14 лет.

Французскому старшеклассников и взрослых обучает забавная девушка Гаяне Хачатурян, здорово миксуя теоретическую часть с наглядными смешными отрывками из известных фильмов, песен и т. д.

YouТube, Елена Удалова, для детей от 12 лет.

Немецкий язык очень здорово на Ютубе подает преподаватель Елена Удалова. Объясняет коротко и понятно, активно использует метод ассоциаций в обучении. Например, основные важные правила повторяются таким смешным растягивающим звуком, что не запомнить их невозможно. Видеоролики короткие и энергичные, смотреть, как щебечет Елена, хочется, даже если не собираешься учить немецкий. Под видео масса благодарных комментов. Одна женщина написала ведущей канала: «Я 18 лет в Германии, но такую подачу материала нигде не наблюдала. Вы умница!»

А ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ

Можно воспользоваться видеобиблиотекой образовательного проекта «Инфоурок». На их сайте очень много чего полезного и для учителей, и для родителей. А для школьников здесь размещено более трех тысяч уроков по 14 предметам, которые проходят в российских школах. Многие из них рисованные мультяшные, под музыку, со стихами, считалками и веселыми картинками. Они просто идеальны для дистанционного или домашнего обучения, причем все это абсолютно бесплатно

Где смотреть: infourok.ru/videouroki.

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